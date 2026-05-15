Roger Martínez sigue imparable frente al arco; vea su nuevo gol con Al-Taawoun, por Liga

Este viernes 15 de mayo, Al-Taawoun igualó por 1-1 frente a Al Riyadh, en el duelo correspondiente a la jornada 33 de la Liga de Arabia Saudita.

Y, como ha venido siendo costumbre, Roger Martínez fue protagonista con una anotación, que terminó rescatando un punto para el combinado local.

Y es que, desde el punto blanco, el colombiano no perdonó, definiendo de gran manera, con gran calidad, técnica y más.

Vea el gol de Roger Martínez, en la Liga de Arabia Saudita:

GOOOOLLLLL from Roger Martinez! He scored for Al Taawoun in their 1-1 home draw vs Al Riyadh in the Saudi Pro League from the penalty spot! He is the 4th top scorer in the league with 23 goals! 🇨🇴pic.twitter.com/o2I6wGtK4R — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) May 15, 2026