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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Roger Martínez sigue imparable frente al arco; vea su nuevo gol con Al-Taawoun, por Liga

Roger Martínez sigue imparable frente al arco; vea su nuevo gol con Al-Taawoun, por Liga

El colombiano volvió a marcar en la Liga de Arabia Saudita, dejando claro que está 'finito' de cara al arco contrario. En esta ocasión, anotó el del empate frente a Al Riyadh.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de may, 2026
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Roger Martínez, colombiano de Al-Taawon FC.

Este viernes 15 de mayo, Al-Taawoun igualó por 1-1 frente a Al Riyadh, en el duelo correspondiente a la jornada 33 de la Liga de Arabia Saudita.

Y, como ha venido siendo costumbre, Roger Martínez fue protagonista con una anotación, que terminó rescatando un punto para el combinado local.

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Y es que, desde el punto blanco, el colombiano no perdonó, definiendo de gran manera, con gran calidad, técnica y más.

Vea el gol de Roger Martínez, en la Liga de Arabia Saudita:

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