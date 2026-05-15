Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
LUIS DÍAZ
GIRO DE ITALIA, EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Convocados de la Selección Haití para el Mundial 2026: Jean-Ricner Bellegarde, la lidera

Convocados de la Selección Haití para el Mundial 2026: Jean-Ricner Bellegarde, la lidera

La Selección Haití fue emparejada en el Grupo C del Mundial 2026 con Brasil, Marruecos y Escocia. Su debut será el 13 de junio contra los escoceses. ¡Acá el listado de convocados!

Por: EFE
Actualizado: 15 de may, 2026
Comparta en:
Jean-Ricner Bellegarde es una de las figuras de la Selección Haití.

El francés Sébastien Migné, director técnico de la Selección Haití anunció este viernes la lista de 26 jugadores convocados para el Mundial 2026, entre los que destacan el centrocampista del Wolverhampton Jean-Ricner Bellegarde, el delantero del Sunderland, Wilson Isidor y el goleador Duckes Nazon.

Los jugadores, que provienen en mayor número de una gran variedad de ligas de primera y hasta quinta división de Europa y América, acudirán a la segunda participación de Haití en un Mundial. La primera vez ocurrió en la edición de 1974 jugada en Alemania.

Miguel Ángel Borja, delantero del Al Wasl.
Colombianos en el exterior

Miguel Borja le dio el triunfo al Al Wasl: vea acá el VIDEO del gol al Al Ittihad Kalba

Roger Martínez, colombiano de Al-Taawon FC.
Colombianos en el exterior

Roger Martínez sigue imparable frente al arco; vea su nuevo gol con Al-Taawoun, por Liga

El extremo Bellegarde acumuló esta temporada 25 partidos con el Wolverhampton inglés, anotó un gol y dio una asistencia. Mientras que el punta Isidor marcó cinco goles en 30 partidos con Sunderland.

La Selección Haití clasificó al Mundial 2026.

En la lista de convocados destaca también el ariete del Auxerre francés Josué Casimir, que en 30 partidos jugados en la temporada anotó un gol.

Migné ratificó la presencia del 9 de la selección haitiana, Duckens Nazon, de 32 años, quien tuvo que salir de forma casi cinematográfica de Irán, donde jugaba para el Esteghlal, poco después de comenzar el conflicto armado con Estados Unidos e Israel en febrero.

Publicidad

La selección de Haití fue emparejada en el Grupo C del Mundial. Debutará el 13 de junio contra Escocia, seis días después chocará con Brasil y el día 24 cerrará su participación en la primera fase contra Marruecos.

La puesta a punto de la selección caribeña se completará con dos partidos de preparación, el 2 de junio contra Nueva Zelanda, y el día 3 contra Perú.

Los 26 convocados de la Selección Haití:

Arqueros: Johnny Placide (Bastia-FRA), Alexandre Pierre (Sochaux-Montbéliard-FRA) y Josué Duverger (Cosmos Koblenz-GER).

Publicidad

Defensas: Carlens Arcus (Angers-SCO), Wilguens Pauguain (Zulte Waregem-BEL), Duke Lacroix (Colorado Springs Switchbacks-USA), Martin Expérience (Nancy-FRA), Jean-Kévin Duverne (KAA Gante-BEL). Ricardo Ade (Liga de Quito-ECU), Hannes Delcroix (Lugano-SUI), Keeto Thermoncy (BSC Young Boys II-SUI).

Centrocampistas: Leverton Pierre (Vizela-POR), Carl-Fred Sainthe (El Paso Locomotive-USA), Jean-Jacques Danley (Philadelphia Union-USA), Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton-GBR), Pierre Woodensky (Violette-HAI), y Dominique Simon (Tatran Presov-SVK).

Delanteros: Louicious Deedson (Dallas-USA), Ruben Providence (Almere City-NED), Josué Casimir (Auxerre-FRA), Derrick Etienne (Toronto-CAN), Wilson Isidor (Sunderland-GBR), Duckens Nazon (Esteghlal-IRI), Frantzdy Pierrot (Çaykur Rizespor-TUR), Yassin Fortune (Vizela-POR), Lenny Joseph (Ferencváros-HUN).

Tolima vs. Nacional y Santa Fe vs. Junior en las semifinales de la Liga I-2026.
Fútbol Colombiano

Semifinales de Liga BetPlay; Tolima y Santa Fe, a imponer condiciones contra Nacional y Junior

Carlos Paniagua, entrenador de la Selección Colombia femenina juvenil, da indicaciones en un partido
Selección Colombia

Conozca acá el grupo de la Selección Colombia femenina Sub-20 para el Mundial 2026 de Polonia

River Plate vs. Rosario Central
Gol Caracol

River Plate vs. Rosario Central EN VIVO; hora y dónde ver por TV, partido de Juan Fernando Quintero

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Mundial 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad