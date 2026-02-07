Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El anuncio del Barcelona que no le gusta nada al Real Madrid; era un secreto a voces

El anuncio del Barcelona que no le gusta nada al Real Madrid; era un secreto a voces

El Barcelona emitió un comunicado en las últimas horas sobre una determinación que dejó en 'jaque' al Real Madrid. ¡Entérese de todos los detalles!

Por: AFP
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Barcelona es líder de la Liga de España.
Barcelona es líder de la Liga de España.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad