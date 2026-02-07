Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Empezó el show de James Rodríguez en Minnesota; lo siguen las cámaras en todo lado

Empezó el show de James Rodríguez en Minnesota; lo siguen las cámaras en todo lado

James Rodríguez se llevó los reflectores de las cámaras en medio de un partido de la NBA; hasta le hicieron un homenaje. El '10' sonríe en esta nueva etapa de su carrera.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez asistió al juego de la NBA entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans.
James Rodríguez asistió al juego de la NBA entre Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans.
X de @NBALatam

Publicidad

Publicidad

Publicidad