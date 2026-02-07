Empezó el show de James Rodríguez en Minnesota; lo siguen las cámaras en todo lado

James Rodríguez tendrá en este 2026 el reto de brillar en la Major League Soccer (MLS) con Minnesota United y en la Selección Colombia en el Mundial, cita orbital a realizarse en tierras estadounidenses próximamente.

Lo cierto es que tras el anuncio del fichaje del '10' por parte del elenco de la Conferencia Oeste, Rodríguez Rubio se ha llevado los reflectores. Primero fue en la rueda de prensa de su presentación oficial, y luego en un partido de la NBA. El capitán de la 'tricolor' empieza acoplarse de a poco a las condiciones de vida de su nuevo lugar de residencia.

El exReal Madrid y Bayern Múnich, que se ha mostrado un fanático más del baloncesto, asistió en primera fila para el juego entre Minnesota Timberwolves contra New Orleans Pelicans; duelo que finalmente perdió el quinteto de los 'lobos' por marcador de 119-115.

Pese al resultado negativo de la escuadra local, James David disfrutó del espectáculo en el Target Center de Minneapolis, siguiendo de cerca cada jugada de los protagonistas en la pista. Los cámaras, por supuesto, no se perdieron ningún gesto del cucuteño; los 'flashes' lo siguieron por todo el recinto.



"¡Miren quién está! El futbolista colombiano James Rodríguez dice presente en el estadio de los Minnesota Timberwolves", escribieron en las redes sociales oficiales de la NBA. La misma publicación fue acompañada de una fotografía del volante, de 34 años, muy sonriente y animado.

¡Miren quién está!



El futbolista colombiano James Rodríguez dice presente en el estadio de los @Timberwolves 🇨🇴🤩 pic.twitter.com/kypTRsRVGa — NBA Latam (@NBALatam) February 7, 2026

Homenaje para el '10' y camiseta especial

Hay que precisar que en este juego del mejor baloncesto del mundo, James recibió un homenaje. En una de las pantallas del Target Center, los asistentes al partido pudieron observar la magia y buena pegada del 'crack' de la Selección Colombia. Así fue como se reprodujo a continuación el golazo que le marcó a Uruguay en el Mundial 2014 de Brasil, anotación que luego se llevó la distinción del premio Puskás de ese mismo año.

Además, al término del juego y tras bambalinas, Rudy Gobert, una de las estrellas del Minnesota Timberwolves, le obsequió una camiseta al centrocampista, que de paso, también le regaló su nueva casaca de los 'loons'. Las cámaras captaron este momento.