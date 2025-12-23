"Están Argentina y Francia, pero España también es favorita para el Mundial 2026"

El centrocampista del Barcelona, Pedri', ha asegurado este martes 23 de diciembre que "no es exagerado" considerar a España como una de las selecciones favoritas para ganar el Mundial 2026, aunque ha matizado que este torneo "siempre es muy complicado" porque "hay grandísimas selecciones".

"Estará Argentina, actual campeona. Y también Inglaterra, Alemania, Francia y Brasil, que siempre son fuertes, pero nosotros también lo somos", ha opinado el futbolista tinerfeño en una entrevista publicada por la revista 'Esquire'.

España, líder del ranking FIFA Foto: AFP.

Publicidad

En clave 'azulgrana', Pedri ha señalado que la llegada de Hansi Flick en el verano de 2024 "ha cambiado muchas cosas dentro del club a nivel de seriedad", puesto que "le ha imprimido cierto carácter alemán", aunque destaca que el entrenador también es "muy familiar".

"Siempre está ayudándonos, dándonos consejos, sobre todo a nivel táctico", ha añadido el centrocampista, que ha defendido el estilo del equipo: "Desde fuera puede parecer arriesgado por la línea defensiva tan adelantada y los espacios, pero si el equipo presiona arriba es muy difícil que el rival encuentre el hueco para filtrar el pase perfecto al delantero".

Publicidad

Pedri ha afirmado que, aunque cree que "no será fácil", espera "repetir el triplete nacional de la temporada pasada y ganar también la Champions".

Preguntado por los rivales más fuertes, ha citado a PSG, Arsenal, Manchester City y Real Madrid, y ha agregado que el Sporting de Portugal le ha "sorprendido para bien" en este inicio de curso.

También ha admitido que "sin duda" le gustaría volver a jugar con Lionel Messi. "Es el mejor de la historia y me ayudó mucho el año que estuvimos juntos", ha añadido.

Por último, Pedri ha desvelado que, por consejo de su compañero Ferran Torres, ahora solo desayuna los días de partidos, una fórmula que le "va muy bien". "Ferran y yo hacemos una buena mezcla; él es más enérgico y se estresa, mientras que yo, como buen canario, soy un tío tranquilo", ha comentado sobre su relación con el valenciano.