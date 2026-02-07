Síguenos en:
Colombianos en el exterior  / Cole Palmer, el gran 'verdugo' del Wolverhampton de Yerson Mosquera; triunfo 1-3 para el Chelsea

Cole Palmer, el gran 'verdugo' del Wolverhampton de Yerson Mosquera; triunfo 1-3 para el Chelsea

Los 'lobos', donde milita Yerson Mosquera, se hunde en el fondo de la tabla en la Premier League. El defensor colombiano cometió un insólito penalti en juego en el Molineux Stadium.

Por: EFE
Actualizado: 7 de feb, 2026
Yerson Mosquera en Wolves vs Chelsea por la Premier League.
Yerson Mosquera en Wolves vs Chelsea por la Premier League.
Getty

