Miguel Borja ya no juega en River Plate y es el último delantero con gol; crisis en el ‘millonario’

Aunque Miguel Borja está a miles de kilómetros de Argentina, jugando ahora para el Al Wasl, de los Emiratos Árabes Unidos, su nombre su retumbando y teniendo resonancia en River Plate, todo por una mala estadística que viene registrando el equipo de la 'banda cruzada'.

En medio de los malos resultados del elenco dirigido por Marcelo Gallardo, los delanteros también pasan una negativa racha, ya por eso en 'TyC Sports' detallaron del "preocupante dato en River que expone a sus delanteros y tiene a Borja como protagonista".



Miguel Borja, el último delantero que hizo gol en River Plate

Seguido a eso, en el citado medio argentino explicaron que "los delanteros convocados ante Argentinos Juniors no pudieron romper la racha y el último gol de un atacante del Millonario sigue siendo del colombiano, que se fue en diciembre".

De hecho, hay que remontarse al 3 de noviembre de 2025, un poco más de tres meses para hablar del más recuente tanto de un delantero de River Plate, que fue "en la derrota 2-1 ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito. Desde entonces pasaron 12 partidos oficiales sin festejos de los atacantes experimentados".

Lo cierto es que en Argentina puntualizan en que "la falta de gol volvió a encender las alarmas en River. La derrota por 1-0 ante Argentinos Juniors estiró a cinco partidos consecutivos oficiales sin goles de sus delanteros y prolongó una racha tan llamativa como preocupante: el último atacante del club en convertir sigue siendo Miguel Borja, quien ya no forma parte del plantel desde diciembre de 2025".



Los actuales atacantes de la 'banda cruzada' son Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio, quienes están en mala racha, al igual que el juego colectivo del equipo, que viene sumando varias derrotas consecutivas.

"Colidio es el que más tiempo lleva sin convertir, con casi siete meses sin festejar. Detrás aparecen Driussi, con 13 encuentros, y Salas, con 12. Una racha que se prolonga y que empieza a pesar tanto en lo futbolístico como en lo anímico", detallaron sobre la sequía de sus delanteros en River Plate.

Ya son tres los partidos que la 'banda cruzada' no puede ganar en la Liga de Argentina, con un 0-0 contra Rosario Central, perdiendo 1-4 con Tigre en el Más Monumental, y el pasado jueves cayendo 1-0 con Argentinos Juniors.