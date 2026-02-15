Falcao García y las lesiones que lo han atormentado en su paso por Millonarios

El paso de Falcao García en Millonarios ha estado marcado por las lesiones. El historial de molestias físicas del 'Tigre' en el azul dejó un nuevo capítulo el sábado anterior, en lo que fue el triunfo 2-1 sobre Llaneros en la séptima jornada de la Liga BetPlay I-2026; el samario se marchó en camilla y sólo pudo jugar un tiempo.

En rueda de prensa posterior en el estadio Nemesio Camacho El Campín, el DT del 'embajador', Fabián Bustos, aseguró que la lesión del exAtlético de Madrid y Porto era un "poquito más" con respecto a la de Rodrigo Contreras, "que por suerte es una pequeña fatiga, contractura". Inmediatamente, las alarmas se encendieron en el que club capitalino porque es lo más probable que se pierda algunos compromisos.

Así las cosas, en 'El Tiempo' precisaron que el delantero, de 40 años, será baja por cuarta vez desde que se vistió con los colores del equipo de sus amores. En dicho diario realizaron un informe del listado con las lesiones de García Zárate desde que fichó por Millonarios.



Falcao García recibió una reducción en su sanción y ya podrá jugar con Millonarios Foto: X/@MillosFCoficial

La primera data de agosto de 2024, cuando el 'Tigre' padeció una fractura del segundo metacarpiano en su mano derecha, misma que lo mantuvo alejado por un mes de las canchas. Esa lesión se produjo durante un partido frente al Deportes Tolima por la cuarta fecha de la Liga II; 'Falca' necesitó inmovilización, pero no requirió intervención quirúrgica inmediata.

Luego, entre septiembre y noviembre de ese mismo año, llegó la segunda lesión del capitán de Millonarios; está fue grave y estuvo alejado de las canchas de juego por 56 días. El 'embajador sintió su ausencia en nueve partidos. Fue una molestia en el gemelo.

La tercera fue en los primeros meses del 2025: marzo. Fue muscular, pero lo dejó al margen por 69 días, perdiéndose 11 compromisos con Millonarios.

Y ahora, esta cuarta lesión de Falcao García llegó cuando van siete jornadas del presente campeonato, que el 'embajador' está empezando a encontrar la ruta bajo la dirección técnica de Bustos, quien ahora deberá trazar un nuevo plan y buscar soluciones en el frente de ataque. Además, queda esperar el diagnóstico médico oficial del oriundo de Santa Marta.



Así fue la reciente lesión de Falcao:

😱🚨 ¡Preocupación en Millonarios! ¡Sale Falcao en camilla en el primer tiempo contra Llaneros!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/EBGodRgzT0 — Win Sports (@WinSportsTV) February 14, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios en la Liga BetPlay I-2026?

El azul de la capital de la República que suma ocho puntos tras siete partidos jugados, volverá a la acción este sábado 21 de febrero cuando se enfrente a Internacional de Bogotá. El balón rodará a las 8:30 de la noche.