Luis Díaz, Hary Kane y Michael Olise, un tridente explosivo y letal en Europa; van por récord

Bayern Múnich anda 'firme' en la temporada 2025/2026. Los dirigidos por Vincent Kompany han mostrado solidez y estabilidad en todos los torneos que enfrentan, sus líneas son muy seguras en el campo de juego, pero sin duda que ese magnífico rendimiento se debe en parte a su poder en la ofensiva con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise.

El inglés, el colombiano y el francés se compaginan muy bien en el frente de ataque, hay formado un tridente explosivo y letal, cada defensa no sólo en la Bundesliga le temen, en el 'viejo continente' también causan estragos; sus movimientos en el césped son de entendimiento total, y eso se vio reflejado en una estadística que los deja muy bien 'parados'.

Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich. X de @FCBayernES

La cuenta en 'X', 'Cracks', replicó algunos números de los mejores tridentes en la historia, y el de Kane -Díaz-Olise ya ocupa el tercer lugar. Los dígitos son más que impresionantes para los jugadores del Bayern Múnich en lo que va de la campaña. Este escalafón es liderado por uno que dejó huella en este tiempo, el formado por Luis Suárez, Neymar y Lionel Messien Barcelona.



"Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise están firmando una temporada brutal: con 115 goles + asistencias, ya son el tercer tridente más productivo de la historia a estas alturas del curso", se leyó en la cuenta anteriormente citada, que replicó información de 'Score 90'.

Publicidad

Y es que en cada compromiso del 'grande de Baviera', 'Lucho', Kane y Olise han tenido tan buen entendimiento en el tapete verde que eso se ve reflejado en las estadísticas, goles, asistencias y contribuciones en la cancha. Cuando alguno de ellos se hace con la esférica, inmediatamente enciendo la alarma de 'peligro' en las defensas rivales.



Así está en este escalafón de tridentes

1. Neymar, Luis Suárez, Lionel Messi, en Barcelona: 122 Goles/Asistencias ( 2015/16) David Villa, Lionel Messi, Pedro,en Barcelona: 177 Goles/Asistencias (2010/11) Luis Díaz, Harry Kane, Michael Olise, en Bayern Múnich: 115 Goles/Asistencias (2025-26) Cesc Fàbregas, Lionel Messi. Xavi Hernández, en Barcelona: 108 Goles/Asistencias (2011/12) Edison Cavani, Kylian Mbappé, Neymar, en PSG: 106 Goles/Asistencias (2017/18)

UN TRÍO HISTÓRICO 🔥⚽



Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise están firmando una temporada brutal: con 115 goles + asistencias, ya son el 3er tridente más productivo de la historia a estas alturas del curso, la lista está de esta manera:



1. 2015/16 — Neymar, Suárez, Messi: 122… pic.twitter.com/xgn5MwASFH — CRACKS (@cracks_oficial) February 13, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich de Luis Díaz?

El calendario en Europa indica que será el sábado 21 de febrero cuando reciban en el Allianz Arena al Eintracht Frankfurt, en una nueva jornada de la Bundesliga. El partido tiene como horario de inicio a las 9:30 de la mañana para Colombia. Bayern lidera el campeonato alemán con 57 puntos.