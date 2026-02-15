Jhon Durán y lo que debe mejorar en Zenit para dejar atrás comentarios negativos

Hace menos de una temporada que Jhon Durán estaba en la mira de grandes clubes de Europa por su excelente presente en Aston Villa, que pese a ser suplente tenía números extraordinarios. Pero el colombiano quería más, protagonismo y titularidad en el frente de ataque, y por ello, decidió apostar y fichar por Al Nassr, escuadra donde compartió vestuario con Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, la experiencia en tierras árabes no fue del todo productiva, y estuvo marcada por su comportamiento y actitud. Luego, el destino lo llevó al Fenerbahçe y pasó algo parecido, sí consiguió un título de la Supercopa de Turquía; no obstante, su conducta se llevó las miradas. Ahora, se unió al Zenit de San Petersburgo, el sexto club en su carrera, que cada vez ha sido más nómada. El elenco 'celeste', de paso, se convirtió en su tercer equipo en sólo doce meses. Precisamente, esas 'movidas' repentinas le han perjudicado, en caso de que quiera retornar al balompié del 'viejo continente'.

Jhon Durán en duelo con el Al Nassr, de Arabia Saudita. Foto: AFP.

En el medio 'Spor X' de Turquía hacen eco de un informe de 'Football Insider', en el que sugieren que Jhon Jáder fue "tema de discusión" en la ventana de trasferencias en cuanto a animarse a ficharlo, precisamente por su estilo 'altanero'. Complementan que, a pesar de su talento y que hace una campaña era pretendido por escuadras como Chelsea o el PSG, en la actualidad - y cuando los 'canarios amarillos' decidieron desprenderse de él durante este mercado de pases- , muchos clubes, en especial los ingleses, pensaron muy bien sobre su caso. Se conoció el motivo.



"Se ha sugerido que la razón por la que no se tomaron medidas con respecto a Durán no se debe al desempeño del futbolista colombiano, sino a su comportamiento y actitud", se leyó.

Y agregaron: "Aston Villa permitió que Durán se fuera el año pasado a pesar de su talento y su impresionante desempeño en el campo, debido a preocupaciones sobre su actitud, y se cree que otros clubes comparten preocupaciones similares".

En ese orden de ideas, los medios anteriormente citados proponen que este aspecto de su personalidad mejore en el Zenit de San Petersburgo, que no hay vuelta atrás, si el futbolista con proceso en la Selección Colombia quiere volver a tomar protagonismo en una Liga competitiva y que los grandes clubes no duden en apostar por él, debe cambiar su comportamiento. De momento, el antioqueño prometió esfuerzo y trabajo con los 'celestes'.

Jhon Durán en su presentación como nuevo jugador del Zenit - Foto: Zenit Oficial