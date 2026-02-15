El potente golazo de Hulk que sorprende al mundo del fútbol; ¿candidato a premio Puskás?

Atlético Mineiro goleó 2-7 al Itabirito, en el campeonato mineiro, en un partido en el que la figura de la cancha fue el habilidoso atacante Hulk, quien dijo presente con un golazo de larga distancia.

Al minuto 31, cuando ya iban ganando 1-0 parcialmente, el capitán del 'galo' tomó la responsabilidad de un tiro libre que parecía lejos del arco rival, pero fiel a su estilo y calidad, decidió animarse a rematar directo al arco.

Hulk disparó con potencia, colocación y con una curva espectacular para mandar la pelota al fondo de la red y dejar el golazo del fin de semana, que para muchos debería ser nominado al próximo premio Puskás, por la calidad y fuerza con la que logró anotar.



Así fue el golazo de Hulk en Itabirito vs Atlético Mineiro: