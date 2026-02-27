Minnesota United vs. Cincinnati, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el debut de James Rodríguez en MLS

Este sábado 28 de febrero, Minnesota United vuelve a la acción en la MLS, con la principal novedad del posible debut de James Rodríguez en el fútbol norteamericano.

Cabe destacar que el ‘10’ viene entrenando con el equipo en los últimos días y, aunque no se sabe si será de titular o suplente, en territorio estadounidense se espera que pues hacer presencia en el duelo frente a Cincinnati.

¿A qué y en dónde ver el posible debut de James Rodríguez, por la MLS?

El cucuteño, quien ya hace un par de semanas fue anunciado como nuevo futbolista de Minnesota United; ahora se prepara para hacer su debut oficial con los ‘Loons’.

James Rodríguez, futbolista colombiano - Foto: Getty Images

Esto sería frente a Cincinnati FC, el sábado 28 de febrero, a las 4:30 p.m. (hora colombiana). Cabe destacar que el encuentro tendrá transmisión por Apple TV.



¿Cuándo será el debut de James Rodríguez, en la MLS?

Luego de haberse ausentado en la primera jornada del fútbol norteamericano; ahora, en Estados Unidos se habla de que James estaría para el duelo del sábado, donde sumaría sus primeros minutos como nuevo fichaje de Minnesota United.



Incluso, en la misma página web de la MLS, hicieron un informe del colombiano, enfocado a lo que será su pronto debut.

Publicidad

“El debut del futbolista internacional colombiano en MLS está a solo días. Y es inevitable pensar en todo lo que cambia cuando un jugador de ese calibre aterriza en un club del Midwest estadounidense. Minnesota United recibirá a Cincinnati FC en el Allianz Field, por la segunda jornada de Major League Soccer”, citó el principal organismo del balompié estadounidense, a través de su página web.

Sumado a eso, en las últimas horas el periodista Andy Greder dio reveladora información sobre la actualidad del ‘10’ y sus posibilidades de tener acción con los ‘Loons’.

Video: James Rodriguez warms up before a training session with #MNUFC at Allianz Field on Friday.



Context: The Colombian superstar, who is finishing up his first week of full of practice, might make his #MLS debut in St. Paul against FC Cincinnati on Saturday afternoon. pic.twitter.com/L3SFXlA3Od — Andy Greder (@andygreder) February 27, 2026

Publicidad

"James Rodríguez calienta antes de una sesión de entrenamiento con Minnesota United en el Allianz Field el viernes. La superestrella colombiana, que está terminando su primera semana llena de prácticas, podría hacer su debut MLS en St. Paul contra el FC Cincinnati el sábado por la tarde”, dijo el periodista.