Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Minnesota United vs. Cincinnati, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el debut de James Rodríguez en MLS

Minnesota United vs. Cincinnati, EN VIVO; hora y dónde ver por TV el debut de James Rodríguez en MLS

El colombiano ya se prepara para sumar sus primeros minutos en Minnesota, por la MLS; esto, tras varias semanas desde su anuncio como el nuevo refuerzo. Aquí los detalles del juego.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
James Rodríguez Minnesota United
James Rodríguez, nuevo jugador del Minnesota United - Foto:
Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad