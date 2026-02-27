James Rodríguez y la última novedad sobre su debut en Minnesota; el entrenador lo confirmó

James Rodríguez vive una nueva experiencia como futbolista. Después de haber pasado por Envigado, Banfield, Porto, Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo, Rayo Vallecano y León, llegó al Minnesota United. Así las cosas, jugará en Estados Unidos por primera vez en su carrera.

Sin embargo, hasta el momento, no ha sumado minutos con la camiseta del club norteamericano. La MLS inició el pasado 21 de febrero, donde su equipo empató 2-2 contra Austin FC, en condición de visitante. Allí, los goles fueron obra de Morris Duggan, al minuto 40, y Kelvin Yeboah, sobre el cierre del compromiso.

En dicho encuentro, James Rodríguez brilló por su ausencia, ya que desde el cuerpo técnico tomaron la decisión de darle descanso, ponerlo a punto y ver su evolución, con el fin de evitar lesiones prematuras. Recordemos que la última vez que el mediocampista disputó un juego oficial fue el pasado 8 de noviembre de 2025.

Por fortuna, la espera llegó a su final. Este sábado 28 de febrero, Minnesota United recibe a Cincinnati, a las 4:30 de la tarde (hora de Colombia), en el estadio Allianz Field, por la segunda jornada de la MLS, y el director técnico, Cameron Knowles, entregó noticias con relación al volante que portará el número '10' en su espalda.



"James Rodríguez está disponible para el partido inaugural en casa del Minnesota, del sábado, según informó el viernes, el entrenador. Además, el estratega añadió, en rueda de prensa, que el debut del futbolista colombiano en la MLS no es inevitable contra el Cincinnati y que verán cómo se desarrolla el partido y lo que pase", afirmó.

Así las cosas, el cucuteño entró en la convocatoria y se espera que sume algunos minutos, teniendo en cuenta que su objetivo principal es consolidarse de cara al Mundial 2026. Justamente, la cita orbital es su mayor sueño y desde la Selección Colombia están esperanzados en él, ya que es el líder, capitán y referente en la cancha.