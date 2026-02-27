Escándalo en el fútbol colombiano, revelan supuestos pagos de coimas para arbitrar; "son peajes"

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', Wilmer Barahona hizo una denuncia relacionada con el arbitraje en el fútbol colombiano y el supuesto pago de coimas de un juez para ser designado en el profesionalismo de nuestro país. Y el señalado fue Imer Machado, director técnico de la Comisión Arbitral.

Barahona, quien fue árbitro y ahora es analista del mismo tema, comenzó detallando que "esto no es de ayer, viene de hace un año. Un anónimo me contactó vía mensaje, me hablaba de temas arbitrales, después ya me dijo algo de pago de peajes, de los que se habla mucho en Colegios de Árbitros, que son dineros que entregan a personas que tiene que ver con el tema arbitral para ser designados. Luego, el mismo hombre me dijo: "yo soy activo, pero me van a sacar del arbitraje si salgo a la luz", como le sucedió a Luis Sánchez. Ya después me dijo quién era, me di cuenta que sí era un árbitro y me mandó cuatro consignaciones".

El relato del denunciante ante los medios siguió y contó que "esa misma persona fue más allá y pidió vía derecho de petición la relación de las consignaciones de Bancolombia y Nequi, donde se ve una relación de supuestos pagos. Digo supuestos, porque ya serán las autoridades correspondientes las que entren a investigar, a verificar la autenticidad de esos documentos".

Barahona también agregó que "el árbitro denunciante me dijo que él va a resolver unas situaciones personales y que ahí sale a dar la cara, a hablar sobre el tema. En dos o tres meses me dijo que va a salir en mi programa o en Deporte sin Tapujos para hablar. Ve uno que es una cosa muy seria".



Publicidad

Mientras tanto, en 'Deportes sin Tapujos', de Cali, se dieron a la tarea de sacar la cuenta total de los supuestos pagos que habrían superado los 11 millones de pesos.

Se espera que en las próximas horas se haga un descargo de parte del propio Machado o de los entes que dirigen el arbitraje en el fútbol profesional colombiano, que en la última seman han estado cuestionados por actuaciones de los jueces en partidos como Santa Fe vs. Nacional; Internacional vs. Millonarios y Llaneros vs. Medellín.