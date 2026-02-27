Luis Javier Suárez y un nuevo gol con Sporting Lisboa: vea su anotación contra Estoril

Luis Javier Suárez está encendido. Desde que llegó a Sporting Lisboa, no ha parado de hacer goles y este viernes 27 de febrero no fue la excepción. Por la fecha 24 de la Primeria Liga, donde luchan, mano a mano, con Porto por el título, dijo presente en el duelo contra Estoril, en el estadio Jose Avalade.

Todo ocurrió al minuto 6, cuando recibió una asistencia de Francisco Trincão, quien envió un hermoso y preciso centro a la espalda de la defensa rival. Allí, el 'cafetero' apareció, sorprendiendo a todos, para inflar las redes y abrir el marcador. Fiesta, alegría y celebración en las toldas del equipo luso.

Celebración de Luis Javier Suárez, tras su doblete con Sporting Lisboa vs. Estoril, por la Primeira Liga Getty Images

Vea el gol de Luis Javier Suárez, con Sporting Lisboa vs. Estoril, en Portugal