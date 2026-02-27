Síguenos en:
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez y un nuevo gol con Sporting Lisboa: vea su anotación contra Estoril

Luis Javier Suárez y un nuevo gol con Sporting Lisboa: vea su anotación contra Estoril

Por la fecha 24 de la Primeira Liga, el delantero, Luis Javier Suárez, demostró, una vez más, por qué es titular en su club y sueña con estar en el Mundial 2026.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un gol con Sporting Lisboa, en la Primeira Liga
Getty Images

