Luis Díaz estuvo cerca de ir al Mundial 2018, pero pasó lo inesperado; inédita anécdota

Luis Díaz se convirtió en el mejor futbolista colombiano en el mundo, en la actualidad. Lo que hizo en Liverpool y lo que está haciendo en Bayern Múnich, sumado a su liderazgo en la Selección Colombia, lo ubican al nivel de los más grandes. Razón por la que los elogios no paran y menos desde el país 'cafetero', donde el amor es evidente.

Carlos Bacca, quien hace parte de la nómina del Junior de Barranquilla y vistió la camiseta de la 'tricolor' en unos cuantos años, incluso siendo mundialista, no se guardó ni una sola palabra positiva al momento de hablar del guajiro. En charla con 'El Heraldo', el delantero del 'tiburón' explicó lo que es capaz de hacer y generar 'Lucho'.

"Luis Díaz no nos deja de sorprender en todo lo que hace en Bayern. En Liverpool también lo hizo muy bien, pero hubo un momento en el que no se le valoraba. Ese cambio al club alemán, a él le dio mucha motivación, porque allá sí le han dado toda la confianza que se merece, tanto el cuerpo técnico como sus compañeros", afirmó.

Pero no fue lo único y siguieron los halagos. "No me cabe duda de que 'Luchito' te puede ganar un partido solo, es la realidad. Te desequilibra, te hace gol, te marca, te lucha, te pelea. Nosotros, lastimosamente, no lo pudimos tener para el Mundial de Rusia 2018, porque el profesor, José Néstor Pékerman, lo tenía en los planes", añadió.



Y es que Carlos Bacca contó una historia inédita, que no pasó desapercibida. "Antes del partido amistoso contra Francia, Luis Díaz se lesionó y ahí no pudo estar. De pronto muchos no se acuerdan o no saben la anécdota, pero 'Lucho' estuvo muy cerca de ir a ese Mundial. Esa era la última convocatoria antes de la definitiva", reveló.

Luis Díaz, jugador colombiano del Bayern Múnich, en el calentamiento previo a un partido AFP

"A 'Luchito' no le dieron los tiempos para que el técnico lo pudiera ver con el grupo. El primero que lo convoca es el 'profe' Pékerman. Estuvimos con él en concentración, ya lo conocíamos. Recuerdo que cuando hacíamos fútbol contra el Barranquilla FC, al 'profe' le gustaba pararlos como si fuera el rival, llámese Perú o Bolivia", expresó.

Desde ese momento, Luis Díaz marcó diferencia y sorprendió a todos. "A Lucho le decía haz esto y lo otro, y nos volvía nada, dañaba todo el plan del entrenador y le tocaba darle la camiseta de la Selección para que jugara del lado de nosotros. Néstor Lorenzo lo conoce desde esa época, porque era la mano derecha de Pékerman", dijo.