Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz, presente pero sin brillar, en triunfo 3-2 de Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt

Luis Díaz, presente pero sin brillar, en triunfo 3-2 de Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt

Este sábado el guajiro Luis Díaz fue titular y disputó todo el partido de Bundesliga, en una trabajada victoria del Bayern Múnich, en el estadio Allianz Arena. Harry Kane, la figura.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz Bayern Múnich Eintracht Frankfurt
Luis Díaz Bayern Múnich Eintracht Frankfurt - Foto:
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad