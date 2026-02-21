Luis Díaz, presente pero sin brillar, en triunfo 3-2 de Bayern Múnich contra Eintracht Frankfurt

Bayern Múnich pasó un susto pero al final logró derrota 3-2 al Eintracht Frankfurt en un atractivo partido disputado en el estadio Allianz Arena, en el que estuvo durante todo el encuentro el atacante colombiano Luis Díaz.

Los goles del triunfo de los bávaros fueron de Aleksandar Pavlovic y un doblete de la figura de la noche, el inglés Harry Kane. Para los visitantes descontaron Jonathan Burkardt y Arnaurd Kalimuendo.

Luis Díaz estuvo en cancha los 90 minutos más adición, pero no pudo reportarse con algun gol o asistencia, no tuvo su noche más brillante y con todo eso tuvo una chance de anotar, que tuvo una buena respuesta del arquero del Eintracht Frankfurt. Ahora, 'Lucho' y sus compañeros se centrarán en el clásico contra el Borussia Dortmund.

El Bayern Múnich ni siquiera necesitó exigirse demasiado para superar este sábado al Eintracht Francfort, al que doblegó con dos goles de Harry Kane y uno de Pavlovic, los dos primeros del minuto 16 al 20, para reafirmar su liderato, su condición única de favorito y advertir al Borussia Dortmund antes del 'Clásico' decisivo en una semana (3-2), más allá de su relajación final con dos tantos en contra, cuando ya se sintió ganador.



Su margen aún es considerable. Son nueve puntos por encima, que serán seis si el equipo amarillo gana esta tarde en Leipzig, para encarar la visita al Signal Iduna Park de Dortmund, el partido que marcará de verdad si hay o no competencia por el título alemán, que pareció sentenciado no hace mucho por el Bayern Múnich y ahora está en disputa... O, simplemente, en revisión.

Publicidad

En un partido gris, el Bayern y Kane demostraron su pegada. Es el mayor poder de todos en el fútbol actual. Su primera ocasión fue gol. La segunda también. Antes, durante y después, el balón, el fútbol, la posición, las segundas jugadas, los rechaces o cualquier factor reseñable en un encuentro de fútbol le perteneció al equipo de Vincent Kompany, que resolvió el duelo en 20 minutos.

Cuando cualquier rival se enfrenta al Bayern Múnich, la resistencia es indispensable. Sabe que, tarde o temprano, generalmente en la Bundesliga desde el primer segundo, más aún todavía en casa, debe soportar la ofensiva del conjunto bávaro, presionante, insistente, con todo el juego trasladado al campo contrario y con una colección de figuras incontestable, este sábado reunido en el once Jamal Musiala junto a Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise.

Publicidad

Seas quien seas. Este sábado fue el Eintracht Francfort, cuyo padecimiento empezó desde el saque inicial. El bloque dirigido por Albert Riera aguantó un cuarto de hora, hasta que un mal despeje y una intervención aún peor de Kaua Santos concedió el 1-0 al Bayern. Entre uno y otro fallo, Pavlovic conectó la volea con la izquierda a la que no alcanzó el portero.

El inicio de otra victoria, ya irrebatible hasta casi el final (hasta que se lió con dos goles en contra), del Bayern, que agrandó la diferencia apenas cuatro minutos después.

Entre sus múltiples recursos, la estrategia a balón parado también reluce en un equipo con fenomenales pasadores y aún más rematadores: el córner lo lanzó Olise, peinado por Stanisic en primer instancia y cabeceado por Harry Kane. El 2-0.

A los dos anotados antes del minuto 20 frente al Eintracht, con un par de ocasiones más de Musiala, titular en la Bundesliga por primera vez desde el pasado 4 de abril, aún agregó otro Kane, ya en el minuto 68, con un certero zurdazo desde fuera del área que significó el 3-0.

Publicidad

Ya son 43 goles en este curso del goleador para la historia del Bayern y la selección inglesa, cuando aparece el Mundial 2026 y cuando aparece el momento decisivo de la temporada. Pero no sólo es él. También son Luis Díaz, con 19 tantos y 15 asistencias, aunque este sábado no diera ninguna, o Michael Olise, autor de 13 dianas, además de dar otras 25.

Es una advertencia clara para cualquier adversario que se cruce en su camino, como el Borussia Dortmund, que se propone discutirle el campeonato en el 'Clásico' de la próxima jornada en el Signal Iduna Park, pero que, ni aún ganándolo en esa cita, alcanzara todavía al vigente campeón y líder, cuya respuesta son tres victorias seguidas, con 11 goles a favor.

Publicidad

No todo fue positivo para el Bayern, que termina el duelo pendiente de Davies, lesionado en el inicio del segundo tiempo (el lateral abandonó el campo por su propio pie, renqueante, para ser reemplazado por Ito en el minuto 50 y las pruebas determinarán el alcance de la dolencia) y que también encajó, de repente, dos goles.

El 3-1 fue en un penalti de Kane sobre Oscar Hojlund, que transformó Burkadt, cuyo lanzamiento con la derecha fue imparable, y el 3-2 fue una pifia de Kim, que despejó sobre Kalimuendo sin Urbir dentro del marco. Un despropósito en la salida de balón, allá por el minuto 86, para un susto final y varias dudas sin consecuencias para el Bayerrn.