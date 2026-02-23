Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un duro reto en Bayern Múnich, pese a su buen rendimiento; ojo que hay multa

Luis Díaz y un duro reto en Bayern Múnich, pese a su buen rendimiento; ojo que hay multa

El colombiano Luis Díaz está teniendo una temporada de ensueño, sin embargo, según la prensa alemana el Bayern Múnich le exige también fuera de la cancha.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de feb, 2026
Comparta en:
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Getty

Publicidad

Publicidad

Publicidad