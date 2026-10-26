Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-1 Bucaramanga

Independiente Santa Fe dio un 'golpe sobre la mesa' en la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 26 de octubre, en juego aplazado de la fecha 14, firmó una importante victoria que le permite estar muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales.

En el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, el 'león' recibió a Atlético Bucaramanga y, desde el inicio, se 'sacaron chispas'. Hubo buen juego, intensidad, presión, pierna fuerte, emociones en las dos áreas y, por supuesto, goles.

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El primero en reportarse fue el local, al minuto 31', por intermedio de Franco Fagúndez. Sumado a ello, los dirigidos por Pablo Peirano sufrieron un segundo baldado de agua fría. Y es que Carlos Romaña dejó con 10 jugadores a su equipo por expulsión.

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Sin embargo, Bucaramanga se las ingenió y, con un buen juego, encontró el empate, por intermedio de su artillero, Luciano Pons, al 80'. Fue así como se esperaba que el encuentro finalizara empatado, pero Santa Fe tenía otros planes.



Apelando a su garra, el 'cardenal' encontró el gol del triunfo, al minuto 90+3', gracias a Luis Palacios, luego de una excelente jugada colectiva. De esa manera, el conjunto de Pablo Repetto se hizo con los tres puntos, imponiéndose por 2-1.

Jugadores de Santa Fe celebrando tras anotar. @Santa Fe en X

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026

Pos. Club PJ DG PTS 1 Atlético Nacional 15 +17 32 2 América 15 +18 31 3 Deportivo Cali 16 +14 30 4 Santa Fe 15 +8 28 5 Millonarios 16 +10 26 6 Bucaramanga 15 +8 25 7 Medellín 15 +1 23 8 Once Caldas 16 +2 21 9 Cúcuta 15 -4 21 10 Tolima 16 -1 20 11 Águilas Doradas 15 -1 19 12 Alianza 15 -10 18 13 Internacional de Bogotá 16 -4 17 14 Llaneros 16 -5 17 15 Junior 15 -3 15 16 Boyacá Chicó 15 -13 15 17 Deportivo Pereira 15 -8 14 18 Jaguares 15 -11 13 19 Fortaleza 15 -6 12 20 Pasto 15 -12 12

Resultados de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026

Fortaleza 1-1 Millonarios

Alianza 2-2 Águilas Doradas

Once Caldas 1-0 Llaneros

Pereira 0-0 Cali

Junior 2-2 Internacional de Bogotá

Jaguares 3-2 Tolima

Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta

América 1-2 Medellín

Nacional 3-0 Pasto

Santa Fe 2-1 Bucaramanga

Santa Fe le ganó a Jaguares en partido de la fecha siete de la Liga II-2026. Foto: Colprensa

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Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026

Cúcuta vs. Águilas Doradas

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: General Santander.

Boyacá Chicó vs. Junior

Día: martes 27 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: La Independencia.

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Once Caldas vs. Alianza

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande.

Internacional de Bogotá vs. Medellín

Día: miércoles 28 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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América vs. Fortaleza

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 6:15 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.

Atlético Nacional vs. Santa Fe

Día: jueves 29 de octubre.

Hora: 8:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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Pereira vs. Jaguares

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Hernán Ramírez Villegas.

Bucaramanga vs. Pasto

Día: viernes 30 de octubre.

Hora: 8:05 p.m.

Estadio: Américo Montanini.