Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Santa Fe 2-1 Bucaramanga

Independiente Santa Fe dio un 'golpe sobre la mesa' en la Liga BetPlay II-2026. Este lunes 26 de octubre, en juego aplazado de la fecha 14, firmó una importante victoria que le permite estar muy cerca de asegurar su presencia en los cuadrangulares semifinales.
En el estadio Nemesio Camacho El Campín, de la ciudad de Bogotá, el 'león' recibió a Atlético Bucaramanga y, desde el inicio, se 'sacaron chispas'. Hubo buen juego, intensidad, presión, pierna fuerte, emociones en las dos áreas y, por supuesto, goles.
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El primero en reportarse fue el local, al minuto 31', por intermedio de Franco Fagúndez. Sumado a ello, los dirigidos por Pablo Peirano sufrieron un segundo baldado de agua fría. Y es que Carlos Romaña dejó con 10 jugadores a su equipo por expulsión.
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Sin embargo, Bucaramanga se las ingenió y, con un buen juego, encontró el empate, por intermedio de su artillero, Luciano Pons, al 80'. Fue así como se esperaba que el encuentro finalizara empatado, pero Santa Fe tenía otros planes.
Apelando a su garra, el 'cardenal' encontró el gol del triunfo, al minuto 90+3', gracias a Luis Palacios, luego de una excelente jugada colectiva. De esa manera, el conjunto de Pablo Repetto se hizo con los tres puntos, imponiéndose por 2-1.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay 2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|15
|+17
|32
|2
|América
|15
|+18
|31
|3
|Deportivo Cali
|16
|+14
|30
|4
|Santa Fe
|15
|+8
|28
|5
|Millonarios
|16
|+10
|26
|6
|Bucaramanga
|15
|+8
|25
|7
|Medellín
|15
|+1
|23
|8
|Once Caldas
|16
|+2
|21
|9
|Cúcuta
|15
|-4
|21
|10
|Tolima
|16
|-1
|20
|11
|Águilas Doradas
|15
|-1
|19
|12
|Alianza
|15
|-10
|18
|13
|Internacional de Bogotá
|16
|-4
|17
|14
|Llaneros
|16
|-5
|17
|15
|Junior
|15
|-3
|15
|16
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|17
|Deportivo Pereira
|15
|-8
|14
|18
|Jaguares
|15
|-11
|13
|19
|Fortaleza
|15
|-6
|12
|20
|Pasto
|15
|-12
|12
Resultados de la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2026
- Fortaleza 1-1 Millonarios
- Alianza 2-2 Águilas Doradas
- Once Caldas 1-0 Llaneros
- Pereira 0-0 Cali
- Junior 2-2 Internacional de Bogotá
- Jaguares 3-2 Tolima
- Boyacá Chicó 0-1 Cúcuta
- América 1-2 Medellín
- Nacional 3-0 Pasto
- Santa Fe 2-1 Bucaramanga
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Programación de la fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026
Cúcuta vs. Águilas Doradas
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: General Santander.
Boyacá Chicó vs. Junior
Día: martes 27 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: La Independencia.
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Once Caldas vs. Alianza
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande.
Internacional de Bogotá vs. Medellín
Día: miércoles 28 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
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América vs. Fortaleza
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 6:15 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Atlético Nacional vs. Santa Fe
Día: jueves 29 de octubre.
Hora: 8:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
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Pereira vs. Jaguares
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Hernán Ramírez Villegas.
Bucaramanga vs. Pasto
Día: viernes 30 de octubre.
Hora: 8:05 p.m.
Estadio: Américo Montanini.
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