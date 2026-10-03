Néider Parra se ganó la titular de Nacional y ya lo tienen en la mira equipos europeos

Atlético Nacional eso no de los equipos del fútbol colombiano que rompió el mercado de fichajes con la rimbombante llegada de James Rodríguez. Sin embargo, la calidad del talentoso volante nunca ha estado en duda, y mucho menos es una sorpresa, a diferencia de otros jugadores juveniles que se han ganado un espacio, pero sobre todo la confianza de Lucas González.

Tal es el caso de Néider Parra, defensor central de 21 años, que con pocos minutos demostró su supremacía en el uno contra uno velocidad y buena salida de balón.

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Las buenas condiciones de Parra le han permitido a Nacional poder rotar y gestionar minutos con otros jugadores que están más consolidados como William Tesillo, César Haydar y Andrés Reyes.

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Ahora bien, las cualidades de Néider ya no solo dan de qué hablar en el conjunto verdolaga, sino que incluso han llamado la atención de clubes del exterior. Según información revelada por el periodista de Gol Caracol, Julián Capera, “Bournemouth y Brighton son dos de los equipos que han activado seguimiento a Parra, como se contó en Inglaterra”.



🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Bornemouth y Brighton son dos de los equipos que han activado seguimiento a Neider Parra, central de Atlético Nacional, como se contó en Inglaterra.



🤝 @Ruizrjcamilo pic.twitter.com/UYTANevNJb — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 3, 2026

Y es que no se trata de un rumor, puesto que el mismo periodista reveló que en el partido contra Junior “hicieron presencia scouts de Premier League y Serie A, haciendo seguimiento a Parra”.

🚨🔎 Anoche en el estadio Atanasio Girardot hicieron presencia scouts de Premier League 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y Serie A 🇮🇹, haciendo seguimiento a Neider Parra.



🅰️ Asistencia

🔝 100% en entradas

🎯 93% en pases en campo propio

🧱 6 contribuciones defensivas pic.twitter.com/I1zqVQLV0x — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 1, 2026

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Hasta el momento, Néider registra dos asistencias y 1.189 minutos en 15 partidos con la camiseta de Atlético Nacional. Además, cuenta con un breve paso por Real Cundinamarca, club en el cual disputó siete juegos.

El buen presente del joven jugador no se trata de algo al azar si no de un evidente trabajo que vienen realizando en la cantera, especialmente en cuanto a defensores centrales. Y es que en los últimos 10 años, del 'verdolaga' surgieron futbolistas como Dávinson Sánchez, Carlos Cuesta, Yeison Mosquera, Felipe Aguilar, Juan David Cabal y Nicolás Hernández.

