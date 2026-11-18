Este jueves 19 de noviembre, el Torneo BetPlay II-2026 le dará marcha a la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales, en los que se definirán los dos finalistas, que disputarán el título de este segundo semestre y su presencia en la gran final de fin de año, para luchar por el ascenso en el próximo año.

Y de cara a lo que será esta jornada, en ambos grupos hay más de un equipo que llega con posibilidades, por lo que los partidos se deberán jugar a la misma hora, para dar transparencia de la competencia.

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Grupo A

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En el primer grupo cuadrangular, aparecen Envigado, Unión Magdalena, Boca Juniors de Cali e Independiente Valle del Cauca.



De manera sorprendente, todos los equipos en este grupo tienen posibilidades, pues los antioqueños, samarios y 'azul y oro' tienen los mismos siete puntos; mientras que el cuadro vallecaucano solo cinco.

No obstante, teniendo en cuenta que Independiente Valle del Cauca tiene punto invisible; de ganarle a Envigado, tendría que esperar un empate entre Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali.

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Posición Equipo PJ PTS GD 1 Envigado 5 7 2 2 Unión Magdal... 5 7 1 3 Boca Juniors ... 5 7 0 4 Independiente... 5 5 -3

Fecha 6

Independiente Valle del Cauca vs. Envigado

Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali

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*ambos encuentros se jugarán a las 5:30 p.m. (hora local).

Grupo B

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En el otro lado se encuentran Deportes Quindío, Real Cartagena, Tigres y Real Cundinamarca; siendo solamente los 'auriverdes' y los de Armenia quienes tienen posibilidades de avanzar a la gran final.

Y es que, después de la más reciente victoria cartagenera contra los 'cuyabros'; el grupo se apretó y hay opciones para los dos. Por su parte, Quindío tiene nueve unidades, mientras que Real Cartagena ocho.

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Los de Armenia visitarán a Real Cundinamarca en Bogotá, siendo necesaria una victoria para pasar a la final sin depender de nadie. Mientras que los 'ariverdes' recibirán en casa a Tigres, obligados a ganar y que los 'cuyabros' o empaten o pierdan.

Posición Equipo PJ PTS GD 1 Deportes Quindío 5 9 +1 2 Real Cartagena 5 8 +1 3 Real Cundinamarca 5 5 -1 4 Tigres 5 5 -1

Fecha 6

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Real Cundinamarca vs. Quindío

Real Cartagena vs. Tigres

*ambos encuentros se jugarán a las 7:45 p.m. (hora local).

