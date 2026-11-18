Este jueves 19 de noviembre, el Torneo BetPlay II-2026 le dará marcha a la sexta y última jornada de los cuadrangulares finales, en los que se definirán los dos finalistas, que disputarán el título de este segundo semestre y su presencia en la gran final de fin de año, para luchar por el ascenso en el próximo año.
Y de cara a lo que será esta jornada, en ambos grupos hay más de un equipo que llega con posibilidades, por lo que los partidos se deberán jugar a la misma hora, para dar transparencia de la competencia.
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Grupo A
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En el primer grupo cuadrangular, aparecen Envigado, Unión Magdalena, Boca Juniors de Cali e Independiente Valle del Cauca.
De manera sorprendente, todos los equipos en este grupo tienen posibilidades, pues los antioqueños, samarios y 'azul y oro' tienen los mismos siete puntos; mientras que el cuadro vallecaucano solo cinco.
No obstante, teniendo en cuenta que Independiente Valle del Cauca tiene punto invisible; de ganarle a Envigado, tendría que esperar un empate entre Unión Magdalena y Boca Juniors de Cali.
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|Posición
|Equipo
|PJ
|PTS
|GD
|1
|Envigado
|5
|7
|2
|2
|Unión Magdal...
|5
|7
|1
|3
|Boca Juniors ...
|5
|7
|0
|4
|Independiente...
|5
|5
|-3
Fecha 6
Independiente Valle del Cauca vs. Envigado
Unión Magdalena vs. Boca Juniors de Cali
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*ambos encuentros se jugarán a las 5:30 p.m. (hora local).
Grupo B
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En el otro lado se encuentran Deportes Quindío, Real Cartagena, Tigres y Real Cundinamarca; siendo solamente los 'auriverdes' y los de Armenia quienes tienen posibilidades de avanzar a la gran final.
Y es que, después de la más reciente victoria cartagenera contra los 'cuyabros'; el grupo se apretó y hay opciones para los dos. Por su parte, Quindío tiene nueve unidades, mientras que Real Cartagena ocho.
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Los de Armenia visitarán a Real Cundinamarca en Bogotá, siendo necesaria una victoria para pasar a la final sin depender de nadie. Mientras que los 'ariverdes' recibirán en casa a Tigres, obligados a ganar y que los 'cuyabros' o empaten o pierdan.
|Posición
|Equipo
|PJ
|PTS
|GD
|1
|Deportes Quindío
|5
|9
|+1
|2
|Real Cartagena
|5
|8
|+1
|3
|Real Cundinamarca
|5
|5
|-1
|4
|Tigres
|5
|5
|-1
Fecha 6
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Real Cundinamarca vs. Quindío
Real Cartagena vs. Tigres
*ambos encuentros se jugarán a las 7:45 p.m. (hora local).