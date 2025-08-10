Nelson Deossa no para de recibir malas noticias en el Betis; no es para nada alentador

El internacional español Isco Alarcón, que sufrió una lesión en el último amistoso de la pretemporada, el disputado por el Betis el sábado en el estadio de La Rosaleda ante el Málaga (3-1), padece "una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo".

El club sevillano ha emitido este domingo un comunicado en el que señala que "tras las pruebas médicas realizadas, se ha detectado que sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo" y que "se trata de una nueva lesión traumática que no tiene relación con el proceso previo, el cual quedó resuelto".

"El jugador se someterá a un tratamiento conservador en las próximas semanas y su reincorporación dependerá de la evolución del proceso", apunta el Betis en su escrito, en el que no especifica el período de baja, aunque es seguro que se prolongará como mínimo varias semanas.

🚑 PARTE MÉDICO | Isco sufre una nueva fractura sin desplazamiento en el tercio medio de su peroné izquierdo 😔🆙



¡Mucho ánimo, @isco_alarcon! 💪 — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) August 10, 2025

El malagueño sufrió un golpe, en la primera parte del encuentro ante el Málaga, en el tobillo izquierdo, el mismo que se operó la pasada campaña, y ya no salió en la segunda, para posteriormente abandonar el estadio con muletas y un fuerte vendaje en la zona afectada.

Publicidad

Es una baja importante para el conjunto que entrena el chileno Manuel Pellegrini, que disputará la primera jornada de LaLiga 2025-26 el lunes 18 de agosto en el campo del Elche.

Por su parte, cabe destacar que Nelson Deossa ya se integró al grupo de trabajo y se puso a disposición del cuerpo técnico, que empezará a considerarlo una vez esté en óptimas condiciones.

Nelson Deossa jugará con Real Betis. X de @RealBetis

Publicidad

Evidentemente, todos están a la espera de que el 'cafetero' se acople al cien por ciento, teniendo en cuenta que es su primera experiencia europea, tras salir del Monterrey.

Se espera que no sea mucho el tiempo que el colombiano tarde en su adaptación, para empezar a ser protagonismo en cancha con los béticos.