Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nelson Deossa no para de recibir malas noticias en el Betis; no es para nada alentador

Nelson Deossa no para de recibir malas noticias en el Betis; no es para nada alentador

El colombiano, quien está recién llegado al conjunto español, ahora recibió una mala noticia, junto a todo el equipo, que se ha confirmado en las últimas horas.

Real Betis.
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 10, 2025 09:54 a. m.
Editado por: Gol Caracol