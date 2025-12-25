Jugador de Selección Colombia, lo acaban en el exterior; “la mayor decepción, incluso abucheado”

En medio de las vacaciones de la mayoría de futbolistas y con el Mundial 2026 a la vista el próximo año, algunos jugadores de la Selección Colombia no cerraron de la mejor manera su participación y tendrán que buscar regularidad y un alto nivel pensando en vestir la 'tricolor' en el máximo escenario del balompié.

Por eso, uno de los que no la pasó bien esta temporada fue el delantero barranquillero Rafael Santos Borré, quien a pesar de su entrega en lo colectivo, dejó dudas en lo individual y eso lo analizaron en las últimas horas en Brasil, donde no tuvieron piedad con él al hacer el balance de su 2025 con el club de Porto Alegre, donde es una de las figuras y uno de los jugadores con un alto salario.



A Rafael Santos Borré lo critican en Brasil por su 2025

Para arrancar en el medio 'Globo Esporte' lo catalogaron como "la mayor decepción", y aunque las palabras son fuertes contra el también jugador de la Selección Colombia, explican que lo tildan así porque para ellos, era "la principal esperanza de gol, pero fracasó".

Los números de Rafael Santos Borré esta campaña con el Internacional de Porto Alegre son de "ocho goles en 48 partidos, además de cuatro asistencias. Esta actuación le hizo perder su puesto durante todo el año, a pesar de haber sido titular con Abel Braga", y recalcando que "sus errores en la definición llamaron la atención e irritaron a la afición. Incluso fue abucheado".

Aunque no todo es malo, en el citado medio brasileño le reconocen que a pesar de su mal momento de cara al arco, aportó en lo colectivo en medio de la crisis que vivió el equipo, que estuvo muy cerca de descender en las últimas fechas del Brasileirao. "Aun así, siempre demostró dedicación, liderazgo y preocupación por la situación del club. Quiere quedarse en el Beira-Rio y espera una decisión de la directiva al inicio de la temporada. Sueña con jugar el Mundial de 2026 y cree que redimirse en el Inter es la forma más fácil de lograrlo", finalizaron sobre lo que le valoran y lo que se viene para el próximo año.



Rafael Santos Borré, delantero colombiano de Inter de Porto Alegre, celebra un gol en Brasil AFP

Al que sí lo aplaudieron en Porto Alegre fue al también colombiano Johan Carbonero, quien también llevó su buen rendimiento a la Selección Colombia y se ha reportado con goles en los recientes partidos preparatorios, metiéndose en las baraja de posibilidades para Néstor Lorenzo.

Pero sobre el Internacional, su actual club, destacaron que "en la cancha, fue la estrella del equipo en 2025. El colombiano demostró empuje, velocidad, regate y oportunismo. Fue fundamental en la conquista del Gauchão (campeonato estatal de Rio Grande do Sul) y en ayudar al Inter a conseguir los puntos que evitaron el descenso. Jugó 38 partidos, marcó ocho goles y dio dos asistencias".

Johan Carbonero con Internacional de Brasil AFP

Además, en Braisl celebran que Johan Carnonero pueda seguir en el equipo para la próxima temporada, ya que "su actuación llevó al club a ejercer su opción de compra con Racing y a comprometerse a pagar 4 millones de dólares (22,24 millones de reales al cambio actual). A pesar de su buen rendimiento, necesita corregir su actitud, tanto dentro como fuera de la cancha".