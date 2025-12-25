Síguenos en:
Fútbol Colombiano  / Luis Muriel tiene a dos equipos de Colombia en disputa; hay condiciones del fichaje, es viable

El delantero de 34 años, Luis Muriel, podría ser el fichaje estelar de la Liga BetPlay 2026, tras confirmarse que hay “una oferta inicial” que podría traerlo al fútbol colombiano.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de dic, 2025
Luis Muriel en Orlando City
AFP

