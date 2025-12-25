Luis Muriel tiene a dos equipos de Colombia en disputa; hay condiciones del fichaje, es viable

Los equipos del fútbol colombiano comienzan a moverse por nombres grandes de cara al próximo año, con algunos teniendo participación, ya sea en Copa Libertadores, como en Copa Sudamericana, y con el objetivo trazado de más títulos en el rentado local. Ahí es donde aparece el nombre de Luis Muriel como un posible fichaje estelar para cualquier club de nuestro país, por su experiencia en Europa y en la Selección Colombia.

Por eso, desde hace algunos días dos elencos de la Liga BetPlay 2026 empezaron a sondear y preguntar las condiciones, del Orlando City, y del propio futbolista, pensando en una posible contratación y contar en sus filas con un atacante de calidad y con goles.



Junior y Nacional pelean por Luis Muriel

Y la noticia no solo ha sido abarcado por la prensa colombiano y la estadounidense, sino que el periodista experto en fichajes internacionales, Ekrem Konur, fue el encargado de dar más detalles de la operación que podría traer al delantero nacido en Santo Tomás, a la Liga BetPlay y a los estadios de Sudamérica, tras muchos años en el balompié internacional.

Para arrancar, el comunicador fue específico al señalar que "Junior FC hizo una oferta oficial por Luis Muriel", tomando la delantera en este posible fichaje y con respuesta del actual club del delantero colombiano, ya que "Orlando City está abierto a un préstamo si Junior cubre la mayor parte del salario", ya que en la MLS y en dicha institución es un jugador con un ingreso económico importante, algo que podrían solucionar desde Barranquilla, ya que en el pasado han logrado refuerzos estelares invirtiendo un buen dinero.

A pesar de eso, Konur detalló que "Atlético Nacional está interesado, pero no hay un movimiento concreto", ya que preguntaron condiciones en caso de que Alfredo Morelos no pueda seguir. Sin embargo, el deseo del atlanticense sería "jugar la Copa Libertadores con Junior", ya que es hincha de los 'tiburones' más allá de que salió del Deportivo Cali.



De hecho, en las recientes semanas estuvo presente en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en la ciudad de Barranquilla, con la camiseta de los rojiblancos puesta y apoyando al cuadro dirigido por Alfredo Arias.

Con el aval del futbolista, con el Orlando City abierto a dejarlo ir en préstamo, se vienen días y semanas importantes para conocer si esta transferencia de Luis Muriel al Junior podrá darse, y convertirse en la máxima estrella no solo del elenco 'tiburón', sino también de la Liga BetPlay 2026, sumado a ser uno de los jugadores de más reconocimiento en la próxima edición de la Copa Libertadores, a la que los barranquilleros clasificaron a fase de grupos directamente gracias al título conseguido en este segundo semestre del 2025, venciendo al Tolima en la final.