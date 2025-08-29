Publicidad

Gol Caracol  / Inglaterra destapó sus convocados para juegos de Eliminatorias europeas; estrella se quedó por fuera

Se viene una nueva doble jornada de las clasificatorias en Europa hacia el Mundial 2026 e Inglaterra entregó su lista de convocados con varias sorpresas.

Jugadores de la Selección de Inglaterra.
Jugadores de la Selección de Inglaterra.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 29, 2025 06:50 a. m.