Inglaterra destapó sus convocados para juegos de Eliminatorias europeas; estrella se quedó por fuera

El lateral del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold se ha quedado fuera de la lista de Thomas Tuchel para los próximos partidos de la Selección de Inglaterra

Inglaterra se enfrentará a Andorra en Villa Park el próximo 6 de septiembre y a Serbia en Belgrado tres días después en partidos clasificatorios para el Mundial 2026, a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá.

El lateral derecho, que cambió el Liverpool por el Real Madrid este verano, disputó 70 minutos en el debut de los blancos en la Liga, pero apenas jugó el descuento en la victoria por 0-3 ante el Oviedo el fin de semana pasado.

Trent Alexander-Arnold se presentado como jugador del Real Madrid. AFP

Trent Alexander-Arnold solo ha jugado 23 minutos con Inglaterra desde octubre de 2024, después de perderse varios partidos por lesión y quedarse en el banquillo en el último amistoso disputado este verano contra Senegal. En total, ha disputado 34 partidos con Inglaterra y sí fue incluido en la última lista de Tuchel.

Jude Bellingham, que se operó hace escasas semanas del hombro, se ha quedado también fuera de la lista como era de esperar.

Tuchel tampoco ha contado con esta vez con Conor Gallagher, centrocampista del Atlético de Madrid, pero sí con Marcus Rahsford, delantero del Barcelona.

La gran novedad de la lista es la inclusión de Elliot Anderson, centrocampista del Nottingham Forest, que podría hacer su debut con los 'Tres Leones', en tanto que Jack Grealish, tras su marcha al Everton, aún no ha convencido a Tuchel para volver a la convocatoria.



Lista completa de Inglaterra para los compromisos contra Andorra y Serbia:

Arqueros: Dean Henderson, Jordan Pickford y James Trafford.

Defensas: Reece James, Marc Guehi, John Stones, Dan Burn, Ezri Konsa, Myles Lewis-Skelly, Tino Livramento y Djed Spence.

Centrocampistas: Elliot Anderson, Morgan Gibbs-White, Jordan Henderson, Adam Wharton, Morgan Rogers y Declan Rice.

Delanteros: Harry Kane, Eberechi Eze, Jarrod Bowen, Anthony Gordon, Noni Madueke, Marcus Rashford y Ollie Watkins.