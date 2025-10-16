Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Escándalo en el partido entre Argentina y Puerto Rico por un jugador que estuvo en cancha

Escándalo en el partido entre Argentina y Puerto Rico por un jugador que estuvo en cancha

En el estadio Chase, Argentina goleó 6-0 a los puertorriqueños, en partido preparatorio para el Mundial 2026, y hubo un hecho que causó polémica y revuelo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Acción de juego del partido entre Argentina y Puerto Rico, en juego preparatorio para el Mundial 2026
Acción de juego del partido entre Argentina y Puerto Rico, en juego preparatorio para el Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad