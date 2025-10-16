Revelan video del atentado que sufrió jugador de la Selección Ecuador; nuevos detalles

El futbolista ecuatoriano Bryan Angulo resultó herido este jueves tras ser atacado a tiros, en un nuevo episodio de violencia contra jugadores en el país, informó la policía.

En septiembre, tres jugadores de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente por un caso de apuestas deportivas.

Angulo, que jugó también en Bolivia y México, recibió un disparo en un pie cuando ingresaba al entrenamiento de su club Liga de Portoviejo. Dos atacantes fueron detenidos.

El delantero está "en condición estable", señaló el coronel Giovanni Naranjo, jefe policial de la provincia de Manabí (oeste), donde ocurrió el ataque.



Angulo, de 29 años, jugó en el boliviano The Strongest y el mexicano Cruz Azul. En Ecuador vistió las camisetas de Emelec y Mushuc Runa.

#Atención| Quedó registrado en video, el momento en que los sica4rios que at4caron al jugador de Liga de Portoviejo, Bryan Angulo, trataban de huir, pero la oportuna intervención de la Policía Nacional, logró la captura de los sujetos. Uno de ellos se encuentra herido.… pic.twitter.com/MPRwiTdbr8 — Diario El Mercurio (@elmercuriomanta) October 16, 2025

Liga de Portoviejo denunció que "varios" de sus jugadores "han recibido amenazas relacionadas" con el partido contra Búhos ULRV previsto para el viernes.

"Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición", anotó el club en un comunicado.

Un informe de Naciones Unidas, que incluyó a Ecuador, alertó sobre la intromisión del crimen organizado en el fútbol y otros deportes, que son usados para lavar dinero y mover ganancias.

#URGENTE | Bryan 'Cuco' Angulo, jugador de la Liga de Portoviejo y exfigura de Emelec, fue herido de bala en la pierna luego de que sicarios intentaran atentar contra su vida. El hecho ocurrió la mañana de este 16 de octubre, cerca del estadio Reales Tamarindos, en la capital… pic.twitter.com/0Ftu1vLT3x — Radio Forever 92.5 FM (@925forever) October 16, 2025

Anualmente, se mueven hasta 1,7 billones de dólares en apuestas ilícitas atribuidas a mafias en el mundo, según el reporte.

De acuerdo a expertos, las mafias en Ecuador apuntan a equipos de segunda división que son presas fáciles por sus bajos salarios.

Naranjo recordó que una vivienda de Angulo fue allanada el año pasado en un operativo policial.

Selección Ecuador 2019 AFP

En enero de 2024, la policía ingresó a una casa del futbolista en Guayaquil (suroeste), detuvo a una mujer que allí vivía y halló un sistema de vigilancia supuestamente usado por bandas criminales.

"No descartamos que este atentado obedezca a esta relación", dijo Naranjo.

Ecuador vive una escalada de la violencia narco. El primer semestre de este año los homicidios aumentaron 47% respecto al mismo periodo de 2024, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.