NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
¿Qué es la "cláusula del miedo", regla que perjudica a jugadores en la Premier League?

¿Qué es la "cláusula del miedo", regla que perjudica a jugadores en la Premier League?

Para el partido de la fecha 8 de la Premier League, entre Everton y Manchester City, se aplicará esta norma que ha llamado la atención y generado revuelo.

Por: EFE
Actualizado: 16 de oct, 2025
Jack Grealish, campeón de la Premier League con Manchester City, fue cedido a Everton para la temporada 2025/2026
Jack Grealish, campeón de la Premier League con Manchester City, fue cedido a Everton para la temporada 2025/2026
AFP

