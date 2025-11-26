Neyser Villarreal llegó como estrella y quiere dejar atrás a Millonarios; aterrizó en Brasil

Neyser Villarreal cerró su etapa en Millonarios, donde debutó como profesional, no marcó goles aún a nivel clubes y terminó saliendo de mala manera por problemas con la directiva, entre polémicas y sin presentarse a pesar de tener contrato. Pero ahora el joven jugador de Tumaco ya pone su mirada en el Cruzeiro, luego de llegar a Brasil para unirse a su nuevo equipo.

Este miércoles en redes sociales se conocieron videos del arribo del atacante nariñense a Belo Horizonte, donde fue recibido por la prensa y también por varios hinchas que aprovecharon para pedirle fotos y autógrafos a la nueva joya de su club.



Neyser Villarreal llegó a Brasil para jugar con Cruzeiro

"Obrigado, obrigado, muy contento", fueron las primeras palabras del joven jugador colombiano ante las preguntas de un periodista que lo abordó apenas salió de su vuelo, animándose a dar sus primeras palabras en portugués.

Seguido a eso, Neyser Villarreal expresó estar "muy contento con Cruzeiro la verdad y agradecido con ellos por la consideración". Adicional a eso, señaló que quiere enfocarse en su presente, en su primera experiencia internacional y dejar atrás lo vivido en Millonarios y la Selección Colombia Sub-20. "Ahora toca concentrarnos con Cruzeiro y hacer las cosas de la mejor manera. Que se queden tranquilos que voy a tratar de hacer las cosas muy bien", cerró diciendo el de Tumaco.

Néiser Villarreal, atacante colombiano, acaba de chegar em BH para assinar com o Cruzeiro.



Además, en 'Globo Esporte' ya registraron la llegada del colombiano, pero informaron que "el jugador no regresó al club colombiano tras el Mundial Sub-20. Por ello, Millonarios ha abierto una investigación disciplinaria interna y considera llevar el asunto a la FIFA", algo que al parecer tendría pendiente a su nuevo club pendiente a posibles sanciones.



Adicionalmente, señalaron que "Néyser Villarreal estuvo de baja entre junio y septiembre por lesión", y que el elenco brasileño lo aseguró con un "contrato con el Cruzeiro que es válido desde diciembre y tiene una duración de cinco años".

Néyser Villarreal y las polémicas en Millonarios

El joven futbolista no terminó de buena manera su vínculo con el equipo bogotano, en el que se formó y debutó. Sin embargo, salir con una camiseta del América de Cali en un en vivo en Tik Tok, no presentarse luego del Mundial Sub-20, unirse tarde tras estar en el Sudamericano Sub-20 y una controversial jugada parándose en el balón en un clásico capitalino contra Santa Fe fue lo que marcaron su paso en los azules. Se fue sin marcar un gol y dio apenas dos asistencias.