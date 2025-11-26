Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Neyser Villarreal llegó como estrella y quiere dejar atrás a Millonarios; aterrizó en Brasil

Neyser Villarreal llegó como estrella y quiere dejar atrás a Millonarios; aterrizó en Brasil

El joven futbolista colombiano Neyser Villarreal arribó a Belo Horizonte para comenzar su nueva etapa en el Cruzeiro, luego de una sonada salida de los ‘embajadores’.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de nov, 2025
Comparta en:
Neyser Villarreal
Neyser Villarreal llegando a Brasil - Foto:
Samuca TV

Publicidad

Publicidad

Publicidad