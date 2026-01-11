Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Javier Suárez fue notificado de una dura noticia en Portugal; pero era esperada

Luis Javier Suárez fue notificado de una dura noticia en Portugal; pero era esperada

El delantero samario del Sporting Lisboa recibió un aviso por parte de un ente importante en el fútbol lusitano. ¡Conozca qué fue lo que pasó con Luis Javier Suárez!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Luis Javier Suárez en una de las prácticas del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez en una de las prácticas del Sporting Lisboa.
X de @SportingCP

Publicidad

Publicidad

Publicidad