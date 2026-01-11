Luis Javier Suárez fue notificado de una dura noticia en Portugal; pero era esperada

Luis Javier Suárez fue notificado de una dura noticia en Portugal. El delantero samario deberá pagar una cuantiosa multa, según el reporte emitido por el Consejo de Disciplina del balompié lusitano.

Toda esta decisión tiene que ver con el juego que Sporting Lisboa empató a un gol en su visita al Gil Vicente del pasado 2 de enero. Suárez Charris adelantó a su equipo finalizando la primera parte en el Estadio Municipal de Barcelos, pero al 87, Carlos Eduardo puso cifras definitivas.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano, celebra un nuevo gol con Sporting Lisboa en 2026 Getty Images

Finalizando la contienda, y como lo informó en ese momento la prensa deportiva en Portugal, Luis Javier “rompió una puerta de cristal que separaba la zona de entrevistas rápidas de la zona de acceso a los vestuarios del Estádio Cidade de Barcelos”. Este acto por parte del delantero ‘cafetero’, de 28 años, fue como una muestra de indignación porque los ‘leones’ no pudieron mantener el resultado a su favor.



Así las cosas, tras esta ‘salida de casillas’ del exAlmería se esperaba que le llegara una sanción, de acuerdo con el artículo 167 del Reglamento Disciplinario de la Liga de Portugal: ‘incuplimiento de otros deberes’, mismo en donde se “sancionan infracciones que no están tipificadas específicamente en otros artículos del reglamento, como cualquier conducta que contravenga las normas de organización y comportamiento de la competición sea punible, manteniendo así la disciplina y el orden”.



¿Qué sanción recibió Luis Javier Suárez?

En el diario ‘O Jogo’ informaron que el delantero de la Selección Colombia “fue multado con 1.530 euros (6,611,283.000 pesos colombianos) por dar una patada y romper el cristal de una puerta en el Estadio Municipal de Barcelos”.

Y a continuación mostraron el reporte que escribió el Consejo de Disciplina de la Federación Portuguesa de Fútbol.

"Al final del partido, cuando los equipos regresaban a los vestuarios, el jugador visitante, el número 97, Suárez, golpeó con fuerza con la mano la mampara de cristal que separaba el área técnica (sin causar daños en ese momento) y luego dio una patada a una puerta de cristal, rompiendo el material que la componía", reza el pliego de sanciones divulgado el jueves.

La buena noticia para el jugador de la Selección Colombia es que esta sanción no implica perderse ningún partido; sólo multa económica.



¿Cuándo es el próximo partido del Sporting Lisboa?

Será el viernes 16 de enero contra Casa Pía, en compromiso válido por la jornada 18 de la Liga de Portugal. El balón rodará en el José Avalade a las 3:15 de la tarde, en horario de Colombia.