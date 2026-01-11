Falcao García, la sensación en Uruguay: maravilloso gesto con los hinchas de River Plate

Falcao García regresó a Millonarios. Después de casi siete meses, sin actividad a nivel profesional, decidió volver al equipo del que es hincha, como siempre lo ha expresado. El anuncio oficial se realizó el pasado 7 de enero, a través de un emotivo video. Y es que tiene el sueño de ser campeón con el club de sus amores y lo buscará en 2026, de la mano de Hernán Torres como director técnico.

Casualmente, el primer partido de pretemporada del 'embajador' fue contra River Plate, este domingo 11 de enero. Allí, a pesar de que no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, ya que se está poniendo a punto, tuvo tiempo de compartir con algunos aficionados en el estadio Gran Parque Central. Recordemos que 'el Tigre' jugó en 'el millonario', dejando una huella y hasta ganando un título.

Radamel Falcao García, en un entrenamiento de Millonarios, durante el 2026 Twitter de Millonarios

Así fue como Falcao García compartió con los hinchas en River Plate vs. Millonarios

GRAN GESTO DEL TIGRE: Radamel Falcao se acercó a la gente de River y firmó camisetas del Millonario en el Gran Parque Central.



