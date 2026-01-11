Falcao García, la sensación en Uruguay: maravilloso gesto con los hinchas de River Plate

Publicidad
Falcao García regresó a Millonarios. Después de casi siete meses, sin actividad a nivel profesional, decidió volver al equipo del que es hincha, como siempre lo ha expresado. El anuncio oficial se realizó el pasado 7 de enero, a través de un emotivo video. Y es que tiene el sueño de ser campeón con el club de sus amores y lo buscará en 2026, de la mano de Hernán Torres como director técnico.
Casualmente, el primer partido de pretemporada del 'embajador' fue contra River Plate, este domingo 11 de enero. Allí, a pesar de que no estuvo ni siquiera en el banco de suplentes, ya que se está poniendo a punto, tuvo tiempo de compartir con algunos aficionados en el estadio Gran Parque Central. Recordemos que 'el Tigre' jugó en 'el millonario', dejando una huella y hasta ganando un título.
GRAN GESTO DEL TIGRE: Radamel Falcao se acercó a la gente de River y firmó camisetas del Millonario en el Gran Parque Central.— SportsCenter (@SC_ESPN) January 11, 2026
