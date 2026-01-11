Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Falcao García, la sensación en Uruguay: maravilloso gesto con los hinchas de River Plate

Falcao García, la sensación en Uruguay: maravilloso gesto con los hinchas de River Plate

En el marco del partido preparatorio entre Millonarios y 'la banda cruzada', Falcao García se llevó las miradas y un video dejó ver cómo alegró la vida de unos aficionados.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de ene, 2026
Comparta en:
Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios en el 2026
Falcao García, delantero colombiano, en un entrenamiento de Millonarios en el 2026
Twitter de Millonarios

Publicidad

Publicidad

Publicidad