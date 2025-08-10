Nicolás Benedetti les hizo la 'fiesta' en México; vea aquí su doblete frente a Tijuana

Publicidad
En el estadio El Encanto, los Xoloitzcuintles del Tijuana del director técnico uruguayo Sebastián Abreu rescataron un agónico empate 2-2 de visita contra los Cañoneros del Mazatlán, de la mano del colombiano Nicolás Benedetti.
El camerunés Frank Boya, con un toque frontal dentro del área chica al minuto 23, puso en ventaja 1-0 a los Xoloitzcuintles.
Nicolás Benedetti emparejó 1-1 por los Cañoneros al 65 con un toque frente al arco, y al 83 el mismo colombiano consiguió de penal el 2-1 para la voltereta.
Kevin Castañeda sentenció el 2-2 definitivo mediante el cobro de un penal al 90+4. De esta manera, ambos equipos llegaron a cinco puntos.
DIAGONAL RETRASADA Y BENEDETTI LA MANDA AL FONDO PARA EMPATAR EL MARCADOR!
GOL DO MAZATLÁN
NICOLÁS BENEDETTI vira o jogo para os Cañoneros
DOBLETE DO COLOMBIANO
MAZATLÁN 2x1 Tijuana