Jugador colombiano opacó a Philippe Coutinho, exBarcelona y Liverpool; se lo llevó en números

Andrés Gómez es el hombre de moda en el Brasileirao luego de su destacado cierre de temporada con el Vasco da Gama, lo que lo llevó a llevarse los reflectores no solo de la hinchada del equipo de Río de Janeiro, la prensa de ese país, sino también el reconocimiento del país sudamericano.

Por eso, sus actuaciones en el cierre de la campaña con el técnico Fernando Diniz al frente, quien logró darle protagonismo y subirle el nivel, tienen reconocimiento a pesar de no ganar ni el título de la liga, y tampoco el de la Copa, donde perdieron con Corinthians, pero con una buena presentación del exMillonarios, en especial por encima de otras figuras del plantel que se llevaban las miradas por su nombre.



Andrés Gómez, mejor que Philippe Coutinho

Una nota de 'Globo Esporte' detalló los mejores jugadores de la temporada del Vasco da Gama, pero también los que no, y ahí fue cuando el colombiano fue donde más destacó y se ganó ser destacado por lo hecho en la cancha, con su reconocida velocidad, sus regates y desbordes, a pesar de dejar el Rennes de Francia, en Europa, para buscar minutos.

A Andrés Gómez lo catalogaron como "la gran noticia para el Vasco en la recta final de la temporada y terminó siendo el jugador estrella del equipo dirigido por Fernando Diniz en las semifinales y en las dos últimas jornadas de la Copa de Brasil", resaltando que en dichos partidos tan trascendentales apareció y "dio la asistencia del único gol del Vasco en la derrota ante el Corinthians en la semifinal y fue el jugador más incisivo tanto en el Neo Química Arena como en el Maracaná".

En Río de Janeiro saben que la contribución del colombiano fue alta, hasta más que su propia figura, Philippe Coutinho, exBarcelona, Liverpool y Bayern Múnich, quien no logró aparecer cuando lo necesitaron.



"Termina la temporada con una nota alta y con el apoyo de la afición. Lleva siete asistencias y un gol en cuatro meses en el Vasco. Termina la temporada como el tercer máximo asistente de la plantilla, solo por detrás de Lucas Piton (12) y Paulo Henrique (8)", detallaron sobre las estadísticas en la temporada, pero de inmediato generando incertidumbre ya que no pertenece al cuadro brasileño, ya que "el jugador tiene un contrato de préstamo hasta mediados de 2026, con una opción de compra de unos 4 millones de euros (25 millones de reales) por el 60% de sus derechos económicos".

De hecho, los comentarios sobre Coutinho no son los mejores, mencionando en el citado medio brasileño que "a pesar de su sueño declarado de ganar un título importante para su club de amado, Coutinho no fue decisivo cuando la afición más lo necesitaba. No tuvo una buena actuación en las semifinales contra el Fluminense y tuvo un partido flojo en la final contra el Corinthians. Sus estadísticas en la recta final del Campeonato Brasileño y la Copa de Brasil reflejan el declive del equipo".