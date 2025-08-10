Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
FALCAO GARCÍA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Mohamed Salah, visto como antes nunca; hizo 'picante' crítica a la UEFA en redes sociales

Mohamed Salah, visto como antes nunca; hizo 'picante' crítica a la UEFA en redes sociales

El astro egipcio se fue de frente contra el máximo organismo en el fútbol europeo, tras una publicación en redes sociales, que ya le da la vuelta al mundo. ¡Increíble!

Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Mohamed Salah, figura del Liverpool FC.
Foto: AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: agosto 10, 2025 09:25 a. m.
Editado por: Gol Caracol