Mohamed Salah, visto como antes nunca; hizo 'picante' crítica a la UEFA en redes sociales

La estrella egipcia del Liverpool, Mohamed Salah, criticó este domingo a la UEFA por haber rendido homenaje al llamado "Pelé palestino", Suleiman al-Obeid, sin mencionar que el futbolista murió, según la federación palestina, por disparos israelíes durante una operación de distribución de ayuda en Gaza.

El exjugador palestino falleció el miércoles "tras disparos de la ocupación israelí hacia personas que esperaban ayuda humanitaria en el sur de la Franja de Gaza", informó la Federación Palestina en su web.

La UEFA reaccionó con un mensaje en X: "Adiós a Suleiman al-Obeid, el 'Pelé palestino'. Un talento que dio esperanza a un número incalculable de niños, incluso en los periodos más sombríos".

"¿Pueden decirnos cómo murió o por qué?", respondió el goleador egipcio en la misma plataforma.

En octubre de 2023, el máximo goleador de la Premier League la pasada temporada pidió que se autorizara la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y el final de las "masacres" en el conflicto entre Israel y Hamás.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

Con su impresionante talento y su velocidad sobre el césped, Suleiman al-Obeid jugó 24 partidos internacionales con la selección palestina y anotó más de 100 goles a lo largo de su larga carrera, por lo que está considerado una estrella del fútbol palestino.

Tenía 41 años y cinco hijos, según la federación palestina.

Su muerte eleva, según la misma fuente, a 321 el número de miembros de la federación de fútbol - entre jugadores, entrenadores, árbitros, administradores y miembros del consejo de administración - que han perdido la vida desde la guerra iniciada por un sangriento ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Evidentemente, esto generó muchas reacciones en las redes sociales, teniendo en cuenta que Salah es una de las principales figuras del fútbol mundial en la actualidad y, no es normal que los futbolistas entren en polémicas de estos temas, así de manera pública.