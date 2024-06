Nicolás Benedetti y el duro momento que volverá a vivir: se alejará de las canchas por varios meses

Desde México, se conoció una dura noticia que tiene como protagonista a Nicolás Benedetti, futbolista recordado por su paso en el Deportivo Cali, conjunto en el cual dio su salto al fútbol internacional.

Pues bien, el jugador que ahora hace parte de Mazatlán "sufrió una rotura en el menisco de la rodilla durante un entrenamiento de la pretemporada", según comentó el periodista mexicano David Medrano. Situación que lo volverá alejar de las canchas por lo que resta del 2024.

OTRA VEZ

En un entrenamiento de pretemporada Nicolas Benedetti se rompió el menisco de la rodilla y tiene que ser intervenido nuevamente el ofensivo de Mazatlán que apenas se recuperaba de una lesión grave de ligamentos. pic.twitter.com/MZaiKfntfO — david medrano felix (@medranoazteca) June 14, 2024

En la tarde de este sábado 15 de junio, el mismo futbolista colombiano se pronunció en su cuenta de Instagram sobre este duro acontecimiento que está viviendo. "¿Por qué a mí? ¿Por qué me siguen pasando estas cosas? La verdad no lo sé, después de pasar 8 meses con la ilusión de regresar, de poder estar con mis compañeros, de poder sentir el verde en cada entrenamiento, estar en cada partido. Hoy de nuevo la vida me golpea, me siento triste y frustrado, porque a pesar de dar mi 100% para que esto no suceda, mi cuerpo vuelve y pone un alto", comentó en primer lugar el mediocentro del equipo mexicano.

A lo que agregó: "ahora que la motivación no está presente, solo me queda entregar esta nueva etapa a Dios, confío en que él sabrá más que nadie el para que de esta situación de nuevo. Sería un mentiroso al decirles que todo está bien, han sido unos días muy difíciles de digerir, sobre todo por la ilusión de estar tan cerca de volver a jugar. Lo único que me queda es seguir trabajando, seguir intentando, seguir luchando por mis sueños, porque eso es lo que me mantiene de pie, porque soy feliz jugando a la pelota. Espero estar pronto, compartiendo buenas noticias con ustedes. Gracias por siempre apoyarme en cada momento, nos vemos pronto", concluyó el 'cafetero'.

Cabe recordar que en octubre del 2023 Nicolás Benedetti ya había tenido una compleja lesión, pues se había roto los ligamentos de la rodilla izquierda en su segundo torneo en Mazatlán.

¿En qué equipos ha estado Nicolás Benedetti?

El mediocampista caleño, quien ya cuenta con un título en su carrera deportiva, ha estado en equipos como: Deportivo Cali, América de México y Mazatlán (su actual equipo). En el conjunto 'cañonero', Nicolás Benedetti acumula 55 partidos, 9 pases gol, 11 tantos.