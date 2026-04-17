No cesa el "dolor" por Luis Díaz en Liverpool; historia repetida y hacen odiosa comparación

Luis Díaz ha dejado huella en cada club en el que ha estado. Barranquilla, Junior, Porto, Liverpool y, ahora, Bayern Múnich, son prueba de ello. Sin embargo, donde más lo extrañan parece ser el equipo inglés. Y es que cada vez que pueden, lo recuerdan, extrañan y dejan claro que la peor decisión que tomaron en el pasado mercado de pases fue haberlo dejado ir.

Los 'reds' no viven su mejor temporada y, de hecho, todo apunta a que no ganarán ni un solo título, a pesar de la alta inversión que hicieron para contratar jugadores como Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitiké y Jeremie Frimpong. Caso contrario vive el combinado alemán, de la mano del guajiro, quien se convirtió en titular indiscutido, aportando goles y asistencias.

Su más reciente presentación fue contra Real Madrid, donde brilló con una anotación clave para que Bayern Múnich clasificara a semifinales de la Champions League. Cuando la serie iba igualada y todo indicaba que se irían a tiempo extra, 'Lucho' dijo presente, en los minutos finales, e infló las redes para desatar la locura en el Allianz Arena. Fue una de las figuras.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en un partido de Champions League AFP

Mientras eso pasaba en el conjunto teutón, Liverpool decía adiós a la Liga de Campeones, siendo eliminado por PSG de manera contundente. Por eso, las reacciones no tardaron y quien habló fue una de las leyendas del combinado inglés, Jamie Carragher. En su intervención, hizo referencia al hecho de que Mohamed Salah no seguirá y trajo a colación otros casos.



"Liverpool ya ha pasado por esto antes. Dejar ir a Sadio Mané les dolió más de lo que esperaban y ahora con Luis Díaz, parece que han repetido el mismo error. No se reemplaza así como así a jugadores con ese tipo de intensidad e impacto. La historia podría estar repitiéndose en Anfield", sentenció el exjugador de los 'reds', que no ocultó su molestia y tristeza.