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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / No cesa el "dolor" por Luis Díaz en Liverpool; historia repetida y hacen odiosa comparación

No cesa el "dolor" por Luis Díaz en Liverpool; historia repetida y hacen odiosa comparación

A pesar de que ya ha pasado un buen tiempo desde que Luis Díaz se fue de los 'reds' y, ahora, brilla en Bayern Múnich, lo siguen recordando y hablan de él.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, fue clave en la clasificación a semifinales de la Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, fue clave en la clasificación a semifinales de la Champions League
Getty Images

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