"De talla mundial"; último calificativo para golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Luis Díaz es el jugador sensación de la actualidad por su golazo en la victoria 4-3 del Bayern Múnich sobre el Real Madrid, en el juego de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Su actuación ha generado muchas repercusiones de varias personalidades del fútbol, y Falcao García, leyenda de la Selección Colombia no fue la excepción. El delantero de Millonarios habló en exclusiva con la periodista Marina Granziera para Noticias Caracol y dejó destacadas declaraciones, sobre 'Lucho', el país favorito en el Mundial 2026 y su presente en el club 'embajador'.

'El Tigre' no se perdió el encuentro entre alemanes y españoles y dejó en claro que Díaz Marulanda es de los jugadores que marca diferencia en la cancha. "No solo por el partido de ayer, por la temporada por los años anteriores viene manteniendo un nivel y eso es importante, en ese tipo de competiciones donde debes enfrentar a la élite del fútbol mundial necesitas esos jugadores con experiencia y especialmente en equipos importantes como el Bayern. El del miércoles fue un golazo, de talla mundial", analizó sobre el talentoso extremo guajiro.

Ahora bien, el samario también se dio a la tarea de nombrar a las selecciones nacionales que son candidatos a ganar la cita orbital. "España cuenta con un plantel de jugadores muy jóvenes y que se han consolidado en equipos importantes de la élite mundial, están siendo determinantes y algunos marcan mucho la diferencia, como en el caso de Lamine, la veo favorita. Después, viene Francia que tiene jugadores espectaculares, tiene casi dos planteles; Portugal ha crecido muchísimo, Argentina que es el actual campeón, debe irlo a defender. Brasil cuenta con futbolistas maravillosos, esas son selecciones fuertes", dijo el jugador de 40 años.

Acto seguido, García Zárate recordó con emoción su paso por el club 'colchonero', el cual muchos catalogan como su 'prime'. "Muy contento de haber podido dejar una buena marca, no solo en el Atlético de Madrid, sino en la liga española. Al día de hoy me lo deja saber y me expresa su cariño", expresó con una sonrisa.



Por último, el delantero dejó espacio para hablar sobre lo que se viene con Millonarios. "Estamos en una etapa donde tenemos tres finales en la Liga colombiana, cuatro finales en la Copa Sudamericana, tenemos que afrontar lo que queda de la temporada de esta manera, cada partido será definitorio para el futuro", concluyó.