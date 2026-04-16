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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "De talla mundial"; último calificativo para golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Real Madrid

"De talla mundial"; último calificativo para golazo de Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Real Madrid

Luis Díaz tuvo una gran actuación con el Bayern Múnich contra el Real Madrid y sigue dando de que hablar. Leyenda de la Selección Colombia lo elogió en charla con Noticias Caracol.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz es gran figura en Bayern Múnich.
Getty

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