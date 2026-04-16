"Luis Díaz ha madurado en Bayern Múnich, hay que darle total importancia en la Selección Colombia"

La gran actuación de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Real Madrid en la Champions League ha generado múltiples reacciones, y es que el guajiro marcó un verdadero golazo que inclinó la serie global 6-4 sobre los 'merengues' y clasificación a las semifinales de los 'bávaros'.

El de Barrancas ha recibido múltiples elogios por su desempeño en el Allianz Arena, destacándolo como uno de los mejores extremos del mundo. Precisamente, este jueves en el programa 'Jugada Maestra' de Ditu analizaron el juego del exLiverpool, y uno de los panelistas no dudó en afirmar que a Díaz Marulanda es un 'crack', y así como en el elenco que dirige Vincent Kompany tiene gran importancia en el juego, en la Selección Colombia deben darle el valor que se merece.

Así fue como el extécnico Norberto Peluffo ensalzó la madurez del oriundo de Barrancas, y que pese a que sabe que es una de las figuras del Bayern, reconoce que es primordial el tema colectivo; sabe entrar en las jugadas.

Luis Díaz, colombiano del Bayern Múnich - Foto: Bayern Múnich Oficial

"Veo un jugador muy maduro, sabe que es figura, pero sabe que el juego es el protagonista. Está esperando que el juego sea el que le dé la opción, está súper maduro, alejado totalmente si es figura. Hoy veo que dicen que Luis Díaz para el Balón de Oro, pero hay que ir despacio. Si queda campeón el Bayern, un equipo que tiene alemanes, ingleses, todavía falta, y en el Mundial es decisivo eso", indicó.



A continuación, Peluffo lanzó unas declaraciones en torno a la Selección Colombia; fue claro, a 'Lucho' hay que darle gran importancia.

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"Hoy en Colombia estamos preocupados por James que sino juega, si se deshidrata, no es que Colombia deba jugar para 'Lucho', pero hay que darle la total importancia, el valor de lo que nos puede dar en la Selección", complementó el que fuese entrenador en Millonarios, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, entre otros.