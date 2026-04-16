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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "Luis Díaz ha madurado en Bayern Múnich, hay que darle total importancia en la Selección Colombia"

"Luis Díaz ha madurado en Bayern Múnich, hay que darle total importancia en la Selección Colombia"

En 'Jugada Maestra' de Ditu analizaron el buen momento de Luis Díaz en Bayern Múnich, dedicándole palabras de elogio. Además de afirmar que le deben dar relevancia en la Selección Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League.
Luis Díaz fue figura con Bayern Múnich en la Champions League.
Getty Imágenes

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