Luis Fernando Muriel, con goles frente Nacional se metió entre históricos de Junior

Luis Fernando Muriel fue la gran figura en la ida de la final de la Liga BetPlay I-2026 que disputaron Junior de Barranquilla y Atlético Nacional. El oriundo de Santo Tomás, municipio del Atlántico, se reportó con doblete en el 3-0 sobre el 'verdolaga', en el compromiso que se llevó a cabo en el Romelio Martínez.

El experimentado atacante, de 35 años, logró vulnerar la resistencia de Harlen Castillo a los 36 y 53 minutos, respectivamente, para desatar la euforia en el escenario deportivo 'currambero'. Sus goles, además de darle una cierta ventaja al 'tiburón' de cara al juego de vuelta en el Atanasio Girardot, le permitieron al tomasino seguir escalando en un importante ránking con respecto a los goleadores del cuadro barranquillero.

Así las cosas, el doblete convertido a Atlético Nacional en el Romelio, le permitió a Muriel Fruto llegar a las 15 anotaciones en este 2026 y se unió a una selecta lista de futbolistas con pasado en el 'rojiblanco' que han marcado esta misma cantidad de goles en un mismo año en los últimos diez años.

Luis Fernando Muriel; jugador del Junior Colprensa

Fue en la cuenta en 'X' de 'WillyFPC' y que está atento a todas las estadísticas que tengan que ver con el Junior de Barranquilla, el que reportó de este dato sobre el exSampdoria y Sevilla.



En dicho listado aparecen Miguel Ángel Borja, Carlos Bacca, Teófilo Gutiérrez y hasta el propio Luis Díaz, figura del Bayern Múnich y de la Selección Colombia.

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Acá el listado de los jugadores que han pasado por Junior y han marcado 15 goles o más en un mismo año.

2018: Luis Díaz (16 goles) y Teófilo Gutiérrez (15 goles)

2020: Miguel Borja (20 goles)

2022: Miguel Borja (16 goles)

2023: Carlos Bacca (21 goles)

2024: Carlos Bacca (24 goles)

2026: Luis Fernando Muriel (15 goles)

🔴 Jugadores de @JuniorClubSA con +15 goles en un mismo año en los últimos 10 años:



2018: Luis Díaz (16) y Teófilo Gutiérrez (15)

2020: Miguel Borja (20)

2022: Miguel Borja (16)

2023: Carlos Bacca (21)

2024: Carlos Bacca (24)

2026: Luis Fernando Muriel (15)



Recien inició junio. pic.twitter.com/GCTXn2C0pA — Willy (@WillyFPC) June 3, 2026

De otro lado, sus anotaciones al 'rey de copas' también le permitieron al atacante del Junior igualar la cifra de Andrey Estupiñán en la lucha por quedarse con el rótulo de goleador del campeonato. Muriel tiene un partido más para superar al jugador del Deportivo Pasto.

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Acá la tabla de goleadores de la Liga I-2026: