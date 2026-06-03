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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Se conocen videos de trifulca en el Romelio Martínez, en medio de final Junior vs Nacional

Se conocen videos de trifulca en el Romelio Martínez, en medio de final Junior vs Nacional

La final de ida de la Liga BetPlay I-2026 entre Junior y Atlético Nacional se vio empañada por peleas y trifulcas en la tribuna norte del Romelio Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jun, 2026
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Hinchas de Junior ocasionaron disturbios en la final contra Nacional en el Romelio Martínez.
Hinchas de Junior ocasionaron disturbios en la final contra Nacional en el Romelio Martínez.
Foto captura de pantalla de video

Junior de Barranquilla y Atlético Nacional disputaron en la noche del martes anterior la final de ida de la Liga BetPlay I-2026, en compromiso que se disputó en el Romelio Martínez. Pese a que el conjunto 'tiburón' se impuso con contundencia 3-0 al 'verdolaga', el duelo en tierras 'curramberas' se vio empañado por peleas y trifulcas en las tribunas.

Mientras los futbolistas en cancha trataban de dar lo mejor de su rendimiento, en la grada norte del escenario deportivo en la capital del Atlántico se desató el caos, al punto de que algunos miembros del ESMAD tuvieron que intervenir para evitar que la situación pasara a mayores; esto generó tensión e incertidumbre en los demás espectadores.

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En los distintos videos que circulan en las redes sociales se pudo apreciar el instante preciso en que algunos hinchas locales comenzaron a causar disturbios en la tribuna norte, y empezaron a pelearse entre ellos. De inmediato, la seguridad intervino porque el partido de ida de la final estaba jugándose, se disputaban los últimos minutos. Estas trifulcas ocasionó que el compromiso fuera detenido por algunos minutos.

Afortunadamente, los miembros del ESMAD pudieron controlar este tensionante episodio y el espectáculo futbolístico pudo continuar en el Romelio Martínez.

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Junior logró quedarse con el primer 'round' en la cancha por marcador de 3-0, gracias a los goles de Luis Fernando Muriel, uno de ellos de penalti, y de Bryan Castrillón. Recordemos que la vuelta de la final de la Liga BetPlay I-2026 se disputará el próximo lunes 8 de junio, en el Atanasio Girardot, escenario donde la pelota rodará a las 5:00 de la tarde.

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