Leyenda de la Premier League se rinde ante Luis Díaz; "Es de los mejores extremos del mundo"

Bayern Múnich venció 4-3 al Real Madrid, en el Allianz Arena, y se clasificó a las semifinales de la Champions League, instancia en la que enfrentará al PSG. En medio de un partido de ida y y vuelta, la gran figura fue el colombiano Luis Díaz, quien anotó un golazo de media distancia al minuto 89 para poner a festejar a los alemanes. Segundos después, Michael Olise marcó un tanto similar y selló la victoria.

La actuación del colombiano y del francés han generado múltiples reacciones, entre ellas, la de una leyenda de la Premier League. Se trata de Thierry Henry, histórico del Arsenal y de Francia que en la actualidad se desempeña como analista deportivo. "Miren, para mí... esto es todo. Esto es exactamente por lo que juegas el partido. ¿Entienden? Luis Díaz y Olise... no solo pusieron el balón en el fondo de la red. No. Cargaron con todo el peso de la noche sobre sus hombros y entregaron cuando más importaba. Eso es especial", dijo de entrada sobre los golpes de los 'bávaros' en los momentos claves del encuentro.

Henry dejó en claro que ambos jugadores no necesitan estar finos los 90 minutos y que saben 'morder' en los tiempos relevantes. “Cuando juegas contra el Real Madrid —y todos lo sabemos— no mueren. Si dudas un segundo, te castigan. Bang. Estás fuera. Pero ¿Díaz y Olise? Sin miedo. Ninguno. Cero dudas en su mente. Solo instinto puro y, lo más importante, la compostura cuando las luces son absolutamente las más brillantes", agregó el 'Titi'.

Por último, el exjugador fue más allá y puso a Díaz y Olise en los más alto del fútbol. “Enviar a un club como el Bayern Munich a las semifinales de la Champions League con un gol como ese... escúchenme, no se trata solo de técnica. Todos tienen calidad en este nivel. Se trata de coraje. ¿Tienes el pecho para ello? Esos son los momentos que dictan tu carrera. El Bayern tiene para sí dos de los mejores del mundo en las bandas derecha e izquierda", concluyó.

