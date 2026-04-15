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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Leyenda de la Premier League se rinde ante Luis Díaz; "Es de los mejores extremos del mundo"

Leyenda de la Premier League se rinde ante Luis Díaz; "Es de los mejores extremos del mundo"

Luis Díaz anotó un golazo para darle al Bayern Múnich la clasificación de semifinales de la Champions League y de paso eliminar al Real Madrid. Su actuación sigue generando eco.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Luis Díaz, figura en Bayern Múnich.
Getty Imágenes

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