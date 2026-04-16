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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Llueven más críticas a Liverpool; "fue ridículo dejar ir a Luis Díaz para quedarse con Gakpo"

Llueven más críticas a Liverpool; "fue ridículo dejar ir a Luis Díaz para quedarse con Gakpo"

Luis Díaz tuvo una jornada excepcional con Bayern Múnich en Champions League, y desde Europa no paran las reacciones en contra del Liverpool porque dejó ir a un verdadera joya.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 16 de abr, 2026
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Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
Luis Díaz vive un gran presente en el Bayern Múnich.
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