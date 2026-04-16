Llueven más críticas a Liverpool; "fue ridículo dejar ir a Luis Díaz para quedarse con Gakpo"

Luis Díaz volvió a ser decisivo con Bayern Múnich. El guajiro fue uno de los héroes del elenco 'bávaro' en la serie de los cuartos de final contra Real Madrid en la Champions League; marcó en el Santiago Bernabéu y en el Allianz Arena, eliminatoria que acabó con global 6-4 para los alemanes e instalados entre los cuatro mejores equipos del certamen de la UEFA.

Esta nueva noche mágica en la Liga de Campeones para el oriundo de Barrancas no para de ser comentada, su golazo al minuto 89 y su actuación en general ante los 'merengues', la han catalogado como un absoluto espectáculo, pero a raíz de su brillante desempeño en la escena europea también le han llovido fuertes críticas hacia su exequipo, Liverpool, ya que no se explican cómo lo dejaron ir. Hay que precisar que los 'reds' se vieron superados ampliamente por el PSG.

Luis Díaz en la formación del Bayern Múnich vs. Real Madrid por la Champions League. X de @FCBayern

Fue así como Micah Richards, exfutbolista británico y actual comentarista deportivo en 'Match of the Day', fue duro en sus comentarios en contra de los Anfield, ya que no entiende el motivo de la decisión de vender a 'Lucho' al Bayern para dejar a Cody Gakpo.



"Tenemos que ser realistas con esto. No puedo entender esa decisión. ¿Vender a Luis Díaz para quedarse con Gakpo? Eso no es solo un error futbolístico, es una mala decisión de vida, si me permiten decirlo así. Es ridículo", empezó diciendo Richards en el mencionado programada televisivo al resto de paneslistas.

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Pero ahí no paró todo, ya que agregó: "Estás viendo a Díaz ahora en el Bayern Múnich, destrozándolo en el escenario más grande, actuando de forma electrizante, marcando contra el Real Madrid… y piensas: ¿cómo dejó que se fuera el Liverpool?".

Por último, Micah Richards comentó que Liverpool dejó ir a una verdadera 'joya'.

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"Es un jugador que cambia el juego, un tipo que trae caos, energía y momentos de magia. El Liverpool no solo perdió a un jugador… perdió una joya, una joya absoluta", concluyó.



¿Qué dijo Luis Díaz sobre su golazo al Real Madrid en el Allianz Arena por la Champions?

"Creo que el gol de hoy entra en el top-3 de los que he anotado. Este es uno de los que más me ha gustado, con más significado, en un partido complicado, en el que se necesitaba el resultado y gracias a Dios pude sacar ese bonito tanto", dijo Díaz Díaz luego de juego de vuelta por los cuartos de final, en la zona mixta en la que atendió a 'Espn'.