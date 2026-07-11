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Club de Rusia vino por dos jugadores colombianos; así se encaminan las posibles transferencias

En medio del mercado de fichajes, en las últimas horas se conoció de la posibilidad latente de un par de futbolistas de Santa Fe y Once Caldas para marcharse al balompié europeo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de jul, 2026
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Jersson González y Robert Mejía.
Jersson González y Robert Mejía.
Fotos: AFP y archivo Colprensa

Mientras que se vienen jugando las últimas instancias y definitivas en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá; en el fútbol colombiano los equipos vienen realizando sus pretemporadas y se están adelantando negociaciones en el mercado de fichajes. En ese aspecto, Gol Caracol conoció que un par de transferencias se podrían sellar este sábado, con talentos de nuestro país partiendo al fútbol europeo.

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Desde el fútbol de Rusia se le viene haciendo seguimiento al extremo Jersson González, quien es del registro de Santa Fe y terminó su ciclo en el Deportes Tolima y cuyos contactos se vienen intensificando en las últimas horas. Por el bogotano, el club vinotinto y oro no hizo uso de la opción de compra y de esa forma surgió lo relacionado con su partida al balompié europeo.

Jersson González en un partido con Santa Fe.
Jersson González en un partido con Santa Fe.
Foto: archivo Colprensa

Aunque se viene manejando todo de manera reservada, nuestro portal pudo establecer que el equipo al que iría González sería en Orenburg, de la primera división rusa. En Santa Fe esperan tener a detalle los términos de la oferta y ahí, analizar qué es lo mejor para la institución y para el jugador, que viene trabajando con un preparador físico personal.

En las huestes del cuadro 'cardenal' estaban pendientes en la mañana de este sábado de un par de preparatorios contra Boyacá Chicó, pero aún no se oficializan salida y llegadas de futbolistas.

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Pero no solamente Jersson González estaría cerca de cumplir su objetivo de partir a Europa; sino que otro jugador también iría al mismo club.

Así las cosas una fuente del Once Caldas atinó a decir este sábado que "desde hace algunos días se iniciaron contactos por Robert Mejía, el proceso va avanzando de manera satisfactoria y es muy probable que sea anunciado prontamente".

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El volante de 25 años y nacido en Puerto Tejada, Cauca, jugó en el pasado en Atlético Nacional y en el balompié turco. Ahora en este 2026 todo parece estar dado para una nueva transferencia.

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