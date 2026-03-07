Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Nuevo gol de Lionel Messi para el triunfo 2-1 de Inter Miami contra DC United

Nuevo gol de Lionel Messi para el triunfo 2-1 de Inter Miami contra DC United

Este sábado el Inter Miami ganó en la MLS de la mano de dos argentinos: Lionel Messi y Rodrigo de Paul, para sumar tres puntos más en el campeonato, en un disputado compromiso.

Por: EFE
Actualizado: 7 de mar, 2026
Comparta en:
Lionel Messi Inter Miami
Lionel Messi celebra gol con el Inter Miami - Foto:
Inter Miami Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad