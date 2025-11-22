Nuevo club del fútbol colombiano se sorprende con rumor de James Rodríguez; futuro en vilo

James Rodríguez por estos días ya terminó su acción futbolística en el año 2025, luego de la eliminación del León de México y con la no renovación de su contrato con el equipo de Guanajuato. Con eso, el mediocampista cucuteño está en la búsqueda de un nuevo club para el 2026, pensando en tener protagonismo y minutos con el Mundial a siete meses.

El nombre del '10' y capitán de la 'tricolor' ya está siendo relacionado hasta con elencos del fútbol colombiano. Primero fue Millonarios, luego el Deportes Tolima y ahora con Atlético Nacional. ¿Hay interés?



James Rodríguez, relacionado con Atlético Nacional

El diario antioqueño 'El Colombiano' realizó una nota para hablar del supuesto rumor que pone al '10' en la órbita de los 'verdolagas', algo que se creó en redes sociales en las últimas horas pero que como ellos detallan, la realidad dista mucho de esa ilusión", por lo que hablaron "directamente con fuentes del club antioqueño y la respuesta fue categórica: no existe interés en fichar a James Rodríguez".

Además, agregaron que en Atlético Nacional no tienen en la mira al mediocampista cucuteño especialmente "por fundamentos deportivos y estructurales" y porque en dicha posición tienen actualmente a otro jugador de experiencia y calidad como Edwin Cardona.

James Rodríguez con el Club León de México - Foto: León Oficial

Seguido a eso y con una realidad para cualquier club colombiano, buscar un fichaje como el de James Rodríguez es "costoso, mediático y que exigiría protagonismo inmediato, algo que no es prioridad para el club verde", especialmente porque dentro de las huestes 'verdolagas' "la apuesta, por ahora, está encaminada hacia consolidar lo que ya tienen y continuar fortaleciendo la mezcla entre experiencia y juventud".



¿Para qué equipos ha sonado James Rodríguez?

Tras finalizar su vínculo con el León, donde estuvo durante todo este año luego de su salida del Rayo Vallecano, de España, el nombre del colombiano ha sido vinculado inicialmente con equipos de la Liga MX y de la MLS, pero poco a poco han salido detalles y han negado algún interés por el cucuteño, a pesar de que elencos de esas ligas podrían darle la regularidad y el protagonismo que busca pensando en el Mundial 2026.



En cuanto al fútbol colombiano James Rodríguez ha sido vinculado con el Deportes Tolima, ahora con Atlético Nacional y antes con Millonarios, pero por costos es una situación complicada para cualquier institución de nuestro país.

Se vienen semanas importantes para el '10', quien recibió un mensaje de Néstor Lorenzo para que encuentro un equipo que lo quiera, en el que juegue y pueda tener rodaje para el Mundial 2026 con la Selección Colombia, el que sería su última participación en el certamen orbital de la FIFA.