¿Luis Javier Suárez y Sporting, respiran? Arsenal anunció dos 'bajas' para juego de Champions League

Mikel Arteta, técnico del Arsenal, confirmó este lunes las bajas de Bukayo Saka y Jurrien Timber de cara a la ida de cuartos de final contra el Sporting de Portugal.

El entrenador español informó en rueda de prensa de que ambos jugadores no han viajado con el grupo y que no estarán listos para este partido, aunque dejó en el aire que sí se recuperarán de cara al partido de Premier League del fin de semana contra el Bournemouth.

La parte positiva es que el Arsenal sí tendrá disponibles este martes a Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard y Declan Rice, que se entrenaron este lunes en la ciudad deportiva del Arsenal antes del viaje a Lisboa.



"Tenerlos de vuelta es una gran noticia porque en los últimos días hemos perdido a varios futbolistas importantes y esto es algo que tenemos que cambiar inmediatamente", apuntó Arteta.

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El Arsenal llega a este encuentro con dos títulos perdidos en sus dos últimos partidos, la final de la Copa de la Liga contra el Manchester City y los cuartos de final de la FA Cup contra el Southampton.

Los 'Gunners' aún siguen vivos en dos competiciones, la Premier League, que no la han ganado en 22 años y en la que tienen una ventaja de nueve puntos con el Manchester City -aunque con un partido más-, y la Champions League, en la que aspiran a estar por segundo año consecutivo en semifinales.

