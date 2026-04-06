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Gol Caracol  / ¿Luis Javier Suárez y Sporting, respiran? Arsenal anunció dos 'bajas' para juego de Champions League

¿Luis Javier Suárez y Sporting, respiran? Arsenal anunció dos 'bajas' para juego de Champions League

Este martes, Sporting de Lisboa y Arsenal se enfrentan por los cuartos de final de la Champions League y los 'gunners' confirmaron dos importantes ausencias por lesión.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Arsenal
Arsenal en Champions League 2026
AFP

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