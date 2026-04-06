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Gol Caracol  / Ciclismo  / Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Primoz Roglic e Isaac del Toro

Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Primoz Roglic e Isaac del Toro

Este martes 7 de abril, la segunda jornada de la Vuelta al País Vasco 2026 tendrá un recorrido de 164 kilómetros con cuatro puertos de montaña y dos esprints intermedios.

Por: Caracol Sports
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Primoz Roglic e Isaac del Toro.
Primoz Roglic e Isaac del Toro.
Getty Images.

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