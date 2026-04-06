Vuelta al País Vasco 2026, EN VIVO: hora y dónde ver la etapa 2 con Primoz Roglic e Isaac del Toro

La segunda jornada introduce de lleno el terreno clásico de la Vuelta al País Vasco. Con más de 3.300 metros de desnivel acumulado, el recorrido es largo y constante, sin un final explosivo, pero con desgaste continuo. Puede ser un día propicio para fugas bien organizadas o para que los equipos de la general empiecen a tensar la carrera. Los favoritos deberán estar atentos, aunque es probable que no busquen aún un ataque definitivo.



Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026

Perfil y altimetría de la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026. Procycling Stats.

Hora y dónde ver la etapa 2 de la Vuelta al País Vasco 2026

Fecha: martes 7 de abril

Distancia: 164,1 km

Puertos de Montaña: 4

Sprints: 2

Transmisión: Directv Sports



Así fue la etapa 1 de la Vuelta al País Vasco 2026

El francés Paul Seixas (Decathlon) es el primer líder de la Itzulia Basque Country 2026 tras imponerse en la exigente contrarreloj de 13,8 kilómetros que ha abierto la carrera vasca en Bilbao (norte de España).

La joven estrella francesa, de 19 años, ha dado un auténtico recital para aventajar en 23 segundos a su compatriota Kévin Vauquelin (Ineos) y en 27 segundos al austríaco Felix Grosschartner (UAE) en una jornada en la que se esperaba bastante más de los dos grandes favoritos a la victoria final, Isaac del Toro (UAE) y, sobre todo, Juan Ayuso (Lidl Trek).

El mexicano, decimotercero, se ha dejado 51 segundos en la línea de meta, y el español 1:16 quedando relegado a la 38ª posición de la etapa. Ambos, sin embargo, tienen terreno suficiente por delante para poner en entredicho el liderato de una de las últimas sensaciones del ciclismo mundial.



Bastante mejor le fueron las cosas a Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que ha sido 18º a 55 segundos del vencedor. Y sobre lo esperado el rendimiento de los dos líderes del Red Bull. El esloveno Primoz Roglic fue cuarto a 28 segundos y el alemán Florian Lipowitz sexto, a 33. Entre ambos, quinto, se coló el belga Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), a 29 segundos del jersey amarillo.

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Roglic marcó el primer tiempo a tener en cuenta entre los favoritos. El esloveno, vencedor en 2021 de una crono idéntica, reguló bien en un recorrido técnico con una subida inicial a Santo Domingo, de 2,4 kms al 7 %, y un falso llano por Artxanda antes del descenso a Bilbao y un explosivo final de 400 metros hasta el parque Etxebarria, con rampas de hasta un 19 %.

Unas dificultades incrementadas en una jornada calurosa, rondando los 30 grados en la capital vizcaína, y además con un molesto viento de cara en el tramo final en la zona de la ría.

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En este terreno Seixas se movió a la perfección. Fue el más rápido en Santo Domingo y abrió brecha en el cresteo por Artxanda para seguir progresando en su ventaja tanto en el descenso como en la ascensión a meta.

Un dominio total del corredor de Lyon al que respondieron de lejos Vauquelin y Grosschartner sin poner nunca en duda la tercera victoria de la temporada del corredor del Decathlon, ganador de una etapa en la Vuelta al Algarve y de la clásica Faun-Ardèche.

En las casi dos horas en las que ocupó la 'silla caliente' de la zona de meta destinada al mejor tiempo provisional Seixas fue viendo como ni Brandon McNulty, otro de los aspirantes a enfundarse el primer amarillo, ni Del Toro ni Ayuso se acercaban a su registro.