Julián Millán la rompe con Nacional de Uruguay; apareció en importante ranking a nivel sudamericano

Julián Millán sorprendió a todos en el balompié uruguayo. El defensor fue una de las figuras de Nacional de Uruguay y se consolidó como uno de los mejores de ese país en 2025, con actuaciones que dejaron a todos impresionados con su nivel, y que lo llevaron a ser reconocido en un listado de los de mejor rendimiento en Sudamérica.

En concreto, Millán apareció en el cuarto puesto entre los jugadores con más recuperaciones en 2025 en el continente, con un total de 535, solo por detrás de Alexis Gamboa, de Alajuelense de Costa Rica con 673, Jorge Sotomayor de Deportivo Mixco de Guatemala con 568, y Emanuel Hernández de CD Olimpia de Honduras con 560.

Julián Millán, entre los más recuperadores de Sudamérica SofaScore

