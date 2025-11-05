En Fenerbahçe defienden a Jhon Durán: "Hemos visto la calidad y el talento que lo caracterizan"

En la más reciente fecha de la Superliga de Turquía, el colombiano Jhon Durán anotó el gol que le dio el triunfo 3-2 al Fenerbahçe sobre el Besiktas. El delantero de 21 años apenas está regresando a las canchas luego de dos meses de ausencia por una lesión que su club nunca especificó. En medio de ese mar de dudas sobre sus condiciones, se ha hablado bastante sobre su regreso a Al Nassr o su continuidad en el conjunto amarrillo y azul.

En las últimas horas, directivos del Fenerbahçe tuvieron contacto con la prensa y allí surgieron nuevos comentarios positivos sobre el atacante 'cafetero'. “Se han escrito muchas historias sobre Jhon Durán. Hemos visto la calidad y el talento que lo caracterizan. Sin duda, disfrutaremos viéndolo jugar después del parón internacional. Como presidente y directiva, confiamos plenamente en nuestro entrenador y en nuestros jugadores. Necesitábamos tiempo, pero ahora, con la mejora de su forma física, su rendimiento mejorará aún más”, fueron las palabras de Ertan Torunoğulları, miembro de la junta.

Jhon Durán festejando su gol contra Besiktas. Getty Images.

Eso sí, los elogios no solo fueron para Durán sino también para los hinchas por su apoyo. “Agradecemos a nuestra afición el apoyo que nos acompañó y el que estuvo presente en el estadio. Cuando la afición del Fenerbahçe se une, no hay obstáculo que no pueda superar. Como dijo nuestro presidente, haremos reír a todos los aficionados del Fenerbahçe que aún no lo han hecho”, añadió el directivo.

Publicidad

En esa misma honda, Ali Gürbüz, otro miembro, dio un mensaje de felicitación por el gran resultado contra uno de sus archirrivales en el fútbol turco. “Nos centramos en nuestras propias acciones. Nuestro presidente, Sadettin Saran, dijo que teníamos un muy buen equipo y cuerpo técnico. Confiábamos en ellos. Ertan Bey siempre está en Samandıra, y nuestro presidente va allí con frecuencia. Les transmite la fe de la afición, y ellos no defraudaron esa confianza”, manifestó.

Ahora, Durán deberá mostrar su valía a nivel internacional, esta vez contra Viktoria Plzen por la cuarta jornada de la fase liga de la Europa League. El encuentro será este jueves 6 de noviembre a las 3:00 p.m. (hora Colombia).