Colombianos en el Exterior
Colombianos en el exterior / El dilema para Jorge Carrascal y Flamengo de cara al 2026: "Impasse antes de Navidad"

El dilema para Jorge Carrascal y Flamengo de cara al 2026: "Impasse antes de Navidad"

El vigente campeón de la Copa Libertadores espera darle un regalo de Navidad a todos sus torcedores, que confían en que su equipo emule en 2026, lo hecho en 2025.

Por: Javier García
Actualizado: 22 de dic, 2025
Jorge Carrascal en duelo entre Flamengo vs. PSG, por la final de la Copa Intercontinental.
Foto: Getty Images.
Jorge Carrascal en duelo entre Flamengo vs. PSG, por la final de la Copa Intercontinental.
Foto: Getty Images.

