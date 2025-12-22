El dilema para Jorge Carrascal y Flamengo de cara al 2026: "Impasse antes de Navidad"

Flamengo, equipo en el que milita el jugador colombiano Jorge Carrascal, vivió un 2025 de ensueño tras conquistar la Supercopa de Brasil, el Brasileirao y la Copa Libertadores, todos los títulos bajo la dirección técnica de Filipe Luís.

Cabe recordar que el ‘mengão’ no pudo cerrar el año con el título de la Copa Intercontinental, disputada en Catar, luego de caer 2-1 en la tanda de penales frente al PSG.

¿Jorge Carrascal se queda sin entrenador?

Filipe Luís, técnico de Flamengo, celebrando la Copa Libertadores Foto: AFP

A pesar de los logros obtenidos, en Brasil han surgido dudas sobre la continuidad de Filipe Luís en el banquillo técnico de Flamengo, de acuerdo con la información del portal ‘UOL’.



“La directiva del Flamengo ya ha expresado su deseo de que Filipe Luís se quede, y el entrenador ha indicado que el sentimiento es mutuo. Sin embargo, las partes aún están ultimando los detalles, y está prevista una nueva ronda de conversaciones para esta semana para determinar si se queda o no. Ambas partes se muestran optimistas”, señaló el portal citado.Y añadió:

“El obstáculo actual reside en el aspecto financiero; el tema volvió a surgir recientemente, en medio de las breves pausas en la maratón de partidos al final de la temporada. Flamengo presentó una oferta inicial y Filipe Luís presentó una contraoferta, con solicitudes salariales y posibles bonificaciones basadas en objetivos de rendimiento”.

A medida que avanzan las negociaciones, las cifras se han ido acercando, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo. Según el columnista de ‘UOL’, Mauro Cezar Pereira, el club ya analiza planes alternativos y contempla las opciones B y C en caso de que las conversaciones no lleguen a buen puerto.

